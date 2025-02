Las dudas del Coria provocan un empate ante el San Fernando

Rai Rosa, técnico del Coria: «Nos va a costar mucho y el que piense lo contrario está equivocado»

El preparador cacereño achacó el empate al viento y al mal estado del terreno de juego, que condicionaron en exceso la actuación de su equipo, principalmente en la segunda parte.

De hecho, Rosa desveló que en el descanso pidió a sus jugadores que fuesen en busca del tercer gol ya que estaba convencido: «Sabía que nos iban a marcar el segundo». Sobre sus declaraciones en la previa, en las que pedía más actitud a algunos jugadores, las matizó y reclamó a su afición que valorase la histórica primera vuelta que ha realizado su equipo.

«Somos el Coria, que a nadie se le olvide. Llevamos 28 puntos y es un mérito increíble y hay algunas partes de la afición que parece que tenemos que jugar Champions. Lo hubiésemos firmado todos a principio de temporada, entiendo que cuando estás arriba la gente pida más, pero yo quiero que los jugadores no se relajen, que vayamos con humildad como todos los partidos», subrayó. En ese sentido, afirmó que sus jugadores lo dejaron todo en el campo y vaticina cierta dificultad para dar continuidad a este buen arranque porque, considera, que no el Coria no podrá sorprender tanto a los equipos: «Nos va a costar mucho y el que piense lo contrario está equivocado», señaló.

Asimismo, quiso pasar página sobre las dudas que dejó su equipo en defensa y prefirió quedarse con la actitud de su equipo, ya que «siempre va a ganar», a pesar de que el resultado sea positivo. Aún así, consideró que sus jugadores se ponen una «presión extra» a ellos mismos. «He entrado al vestuario y los jugadores estaban como si fuera un funeral. Hemos puntuado y hemos tenido un poquito de suerte en el penalti que han fallado. Teníamos el partido encarrilado, ahora toca corregir los errores y ya está», afirmó.