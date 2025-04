Dudas en ataque tras un inicio defensivo récord en Segunda División

JUAN CARLOS RAMOS CÁCERES. Miércoles, 20 de septiembre 2023, 08:28 Comenta Compartir

Cierto es que todavía queda mucho para igualar aquel récord de once partidos imbatidos en la Tercera División de la temporada 2017/2018, pero ... también lo es que no es nada sencillo mantener a cero la portería en los tres primeros partidos de liga en categoría superior. De hecho, el Cacereño no lo había hecho nunca hasta ahora, en ninguna sus 21 temporadas anteriores en Segunda División (una en Segunda, diecisiete en Segunda B y dos en Segunda RFEF).

Hasta la fecha, solo se había mantenido imbatido en las dos primeras jornadas la pasada campaña, cuando ganó de forma consecutiva al Alcorcón B (0-3) y al Navalcarnero (1-0). Ahora, ese récord con la portería a salvo se extiende a tres encuentros. Sin embargo, a pesar de ser el único equipo de la liga que tiene un cero en el apartado de goles encajados, las miradas de los aficionados se centran en otras líneas del campo. El bagaje de dos tantos en dos partidos es bajo, pero casi lo es más la producción ofensiva que ha ofrecido el Cacereño en estas tres jornadas. «Tenemos que mejorar muchísimo, lo vengo diciendo desde hace tiempo. Todavía es muy pronto. Los jugadores todavía no están en su mejor estado de forma. Lo mejor es que, en un partido donde no hemos estado bien, al menos conseguimos sumar», decía Julio Cobos para ilustrar las sensaciones que dejó el choque ante el Getafe B (0-0). Lo que sí quiere hacer el entrenador del Cacereño es sacudir la presión que pueda sentir Lolo Pla como nueve: «Le vamos a ver cuando seamos capaces de dominar los partidos y seamos capaces de enganchar por dentro. Si no lo conseguimos, va a costar trabajo. Nos está costando hacernos dominadores del balón y si a Lolo no le surtimos de balones, pues... ni Lolo, ni Télles, ni pongas al que pongas».

