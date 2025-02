Las áreas condenan a un Don Benito menguante

Airam Peña El Paso-La Palma Domingo, 9 de abril 2023, 19:18 Comenta Compartir

El Don Benito no pudo mantener su buen inicio de partido en su visita a La Palma y acabó cediendo en dos jugadas aisladas en ... las que su rival no perdonó. Acumula tres derrotas consecutivas y no ha sido capaz de hacer gol en cuatro de sus últimos cinco encuentros. Están a cuatro puntos de la salvación, con el playout a solo un punto.

Los pupilos de Manolo Martínez se proyectaron con personalidad en ataque y pidieron penalti por un duelo en un balón dividido al poco de comenzar el encuentro. El primer disparo entre los tres palos fue un chut de Espinar desde bastante lejos que apenas inquietó a Kellyan. El cuadro local quería tener el balón y buscar la meta rival, pero la facilidad con la que los hombres del centro del campo rojiblanco encontraban los desmarques de Borja Domingo en largo, no les permitían asumir ese dominio. En la primera acción de peligro de la escuadra local, ese buen inicio del Don Benito se esfumó por completo. Borjas Martín se giró en campo rival, soltó un pase filtrado buscando la carrera de Mitsuki por la banda derecha, con la mala suerte de que la pelota rebotó en Álex Herrera y se elevó sobre la línea de centrales. Ese globo lo calmó y condujo un Guti que soltó el latigazo al palo corto de la portería de Sebas Gil, consiguiendo así el 1-0 en el primer disparo a puerta de su escuadra. Atlético Paso Kellyan; Robe Moreno, Pelón, Ayoze, Loic; Javi Castellano, Guti (Joni García, min. 84); Mitsuki (Dawda, min. 68), Borjas Martín (Zabaleta, min. 84), Oca (Fede Olivera, min. 77); y Aridane (Piera, min. 77). 2 - 0 Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Ginés (Bassirou, min. 62), Pavón, Rafa, Álex Herrera (Álvaro, min. 62); Espinar, Marckus (Carlos López, min. 73); Josué (Santana, min. 73), Borja Domingo y Adrián Revilla. Goles: 1-0: Guti, min. 29. 2-0: Borjas Martín, min. 65.

Árbitro: Paradas Mazuela (Comité andaluz). Mostró amarilla a los locales Loic, Borjas Martín, Aridane y Dawda; y al visitante Ginés.

Incidencias: Municipal de El Paso. 1.285 espectadores. Al borde del descanso, el Atlético Paso estuvo a punto de aumentar su ventaja. Guti colgó un balón a media altura en una falta ensayada y Borjas Martín chocó contra Sebas Gil cuando ambos corrían a por esa pelota dividida. Sin nadie guardando la meta, Ayoze probó con el disparo escorado, pero la defensa visitante consiguió despejar el peligro bajo palos. Justo antes del descanso, Trinidad tuvo la más clara para el Don Benito, en un testarazo a centro lejano de Espinar que detuvo Kellyan a bocajarro. Marckus inició la segunda mitad con otro acercamiento muy peligroso. Empaló una volea en un rechace de la defensa en la frontal del área, pero no consiguió conectar bien y su disparo se marchó muy desviado. El desgaste comenzó a pasar factura y el Atlético Paso empezó a encontrar comodidad en las jugadas a balón parado. La ocasión más clara, un remate de cabeza de Ayoze superada la hora de juego, que acabó en el palo. Tan solo dos minutos después, los avisos se convertirían en realidad. Trinidad estuvo muy blando en un balón que botaba y permitió a Borjas Martín hacerse con él e iniciar una carrera por la banda izquierda en la que acabó disparando con la zurda. El tiro medido golpeó en la cepa del poste izquierdo y se coló para dentro de la portería, en una acción que el cuadro pacense protestó airadamente por una posible falta en el centro del campo antes de la jugada individual del atacante local. Lejos de reaccionar, los pupilos de Manolo Martínez estuvieron cerca de encajar el tercero en un par de contraataques. Piera se topó con el palo y Dawda probó suerte con dos tentativas antes de que el pitido final certificase la derrota de un Don Benito demasiado endeble en tareas defensivas. Como nota final, el colegiado tampoco señaló un penalti claro por mano dentro del área canaria cuando restaban cuatro minutos de añadido. Manolo Martínez: «Nos vamos con la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad» Decepcionado se mostró el técnico del Don Benito Manolo Martínez. «Teníamos mucha ilusión en este partido para salir por primera vez de las posiciones de descenso, incluso de playout, con la victoria. Veníamos concienciados de la dificultad que tenía el Atlético Paso y sabíamos que iban a salir con muchísimo ímpetu al principio», comenzó diciendo y añadió: «Nos llevamos una derrota que nos deja con la sensación de haber desaprovechado una gran oportunidad». «El equipo estaba haciendo muy buen trabajo y controlando bien la situación, y parece que corría todo hacia nuestro plan de partido, pero ese gol nos ha frustrado».

