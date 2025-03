El Don Benito cierra la primera vuelta con un meritorio empate ante el Guadalajara

El Don Benito, que volvió a dejar la portería a cero tras encadenar tres derrotas, conquistó un punto relevante en el Pedro Escartín que le ... mantiene vivo en la lucha por la permanencia en Segunda RFEF. Fue un empate sin goles que mantiene al equipo de Manolo Martínez como colista y a siete puntos de la permanencia tras sumar ante un rival directo y que marca la zona de salvación. El conjunto rojiblanco mostró solvencia defensiva, aunque por tercer encuentro seguido no vio puerta.

El encuentro tuvo alternativas para los dos equipos durante la primera parte. El Don Benito le jugó de tú a tú al Dépor y no se achicó a la hora de buscar el gol. De hecho, Pavón marcó para el equipo de Manolo Martínez a los once minutos con un poderoso remate de cabeza, pero su gol fue anulado por una falta dentro del área. No fue la única oportunidad de adelantarse en el marcador de la que dispuso la escuadra dombenitense durante el primer tramo del partido, ya que Gallardo estuvo a punto de hacer el 0-1 en su propia portería en una acción en la que Samuel estuvo providencial para evitar el gol.

Había empezado con intensidad el Don Benito, pero se fue apagando sobre el césped del Pedro Escartín conforme se aproximaba el descanso. El Guadalajara dio un paso adelante y se adueñó del balón, algo que dio paso, inmediatamente, a las primeras ocasiones del partido para el cuadro alcarreño. La primera, en un contragolpe comandado por Iván Moreno que finalizó Nanclares con un disparo cruzado, muy desviado de la portería de Sebas Gil. Y la segunda, en una acción en la que el colegiado anuló el gol de Sergi Segura por una falta previa de Fran Santano sobre Trinidad.

El segundo tiempo fue una continuación de cómo acabó el primero, con alguna llegada del Don Benito, pero sin la claridad que necesitaba en el último pase para poder adelantarse en el marcador. Cada vez que Fran Pérez y Bassirou tocaban el balón estaban muy lejos de la zona de influencia, algo que imposibilitó ver más ocasiones para el cuadro rojiblanco. Tampoco estuvieron acertados en el centro del campo ni Espinar ni Álex Herrera, mucho más concentrados en el trabajo defensivo que en surtir de balones a los atacantes.

Cuando el partido necesitaba una marcha más, Gonzalo Ónega no dudó ni un segundo y cambió el sistema para que el Dépor tuviera mucho más el balón. La entrada de Iván Riveiro fue un acierto total para embotellar en el área al Don Benito. El centrocampista del cuadro alcarreño le dio ese empaque que necesitaba su equipo para llegar con peligro a portería, una claridad en el último pase que obligó a Manolo Martínez a plantear un partido mucho más defensivo. Darío y Fran Santano pusieron a prueba a Sebas Gil con sendos disparos desde la frontal del área que obligaron al meta del Don Benito a emplearse a fondo y realizar intervenciones de mucho mérito.

En la recta final del partido, el Don Benito resistió con más corazón que fútbol. Se encerró en su área y se apoderó finalmente de ese punto que le mantiene con la esperanza de seguir luchando por la permanencia. El cuadro de Martínez finaliza la primera vuelta como colista y siendo el equipo que menos goles ha realizado de su grupo, con tan solo ocho dianas, un bagaje preocupante que hace saltar las alarmas de un proyecto que debe revertir la situación en la segunda vuelta para evitar el descenso.

Manolo Martínez: «Un punto siempre sabe a poco, lo que realmente nos hubiese ayudado es haber conseguido los tres puntos»

El Don Benito no pudo cerrar la primera vuelta con una victoria para cambiar la dinámica negativa de resultados en la que se encuentra el equipo rojiblanco desde el principio de la temporada. Manolo Martínez sacó pecho por el empate a cero conseguido ante el Guadalajara, elogiando el plan seguido por sus jugadores para frenar al rival. «Sabíamos del potencial que tenía el Guadalajara y teníamos claro que podíamos hacerles daño enviando balones a la espalda de sus defensas. Hemos tenido algunas situaciones en las que solo nos ha faltado ese temple, esa pausa necesaria, para hacer gol», comentó el técnico del cuadro dombenitense.

Después de haber recibido seis goles en los últimos dos partidos, Manolo Martínez se mostró satisfecho por haber mantenido la puerta a cero. «El objetivo que teníamos hoy era de hacer un gran partido en defensa porque en los últimos encuentros habíamos sufrido muchos goles en contra. Y ese era el objetivo de hoy: dejar nuestra portería a cero y esperar ese contragolpe o esa jugada a balón parado que nos diera la oportunidad de marcar algún gol», declaró.

Sobre la situación clasificatoria del equipo, el técnico conquense se mostró confiado en darle una vuelta de tuerca al equipo en la segunda vuelta: «Un punto siempre sabe a poco. Lo que realmente nos hubiese ayudado es haber conseguido los tres puntos aquí. Pero cuando haces un gran trabajo, cuando ves a tus jugadores que lo han dado todo en el campo, no queda otra que dar el punto por bueno y pensar ya en el siguiente partido», sentenció.