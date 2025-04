El Don Benito, tocado y cada vez más hundido

Estrella Domeque Domingo, 12 de enero 2025, 18:41 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

La historia se repite para la afición rojiblanca y muchos ya no quieren ni mirar; por ello, fueron muchos los que se marcharon antes ... de tiempo del Vicente Sanz al ver cómo el Torremolinos se adelantaba en el marcador después de un partido con poco fútbol por parte del Don Benito, sobre todo, en la primera mitad. Ya con el 0-2 en el pitido final, Juan Marrero encaró el túnel de vestuarios ante una sonora pitada y abucheos como muestra del descontento de unos aficionados que ven cómo las cuentas empiezan a no salir para lograr la salvación. Y esta derrota nada más iniciar el año no hace más que acrecentar una ya complicada cuesta de enero.

Sin Lolo Pavón, lesionado, Marrero optó por el debutante Vesprini, recién llegado en este mercado invernal. Tampoco fue de la partida finalmente Borja Domingo, que atraviesa un proceso gripal. Al complicado momento que atraviesa el equipo se suma también el mal estado del terreno de juego, pese a que desde el Ayuntamiento se presumía hace unos días de una resiembra que aún no ha dado sus frutos, al menos, para la práctica deportiva. De hecho, lucía una altura excesiva que dificultó la elaboración del juego para ambos equipos. No es excusa, en cualquier caso, para el poco fútbol que se vio en la primera parte. A los rojiblancos les faltó profundidad y una mayor presencia en área rival. El único que mostró algo más de ímpetu fue Raly Cabral, más activo en banda derecha con un carril contrario prácticamente inédito en ataque. El primer disparo llegó de las botas de Castillo, que se topó con un buen Sebas Gil que repelió el disparo del '10' visitante. Era el minuto 10 y al Don Benito aún le faltaban 15 minutos para aparecer con algo de peligro en ataque. Lo hizo Raly por el lateral diestro, pero su pase no encontró rematador en área pequeña. Don Benito Sebas Gil; Razvan (Mario, min. 83), Matheus, Vesprini, Álex Benítez, Emmanuel (Vera, min. 59), Ponce, Tapia, Dani Salas (Inach Fernández, min. 59), Raly (Álvaro, min. 83) y Osama. 2 - o Torremolinos Javi Cuenca; Edu López, Dani Fernández, Ismael Heredia, Sergio Díaz, Cristóbal (Runy, min. 59), Alset (Nico, min. 80), Castillo, Gallego (Servetti, min. 69), Camacho (Pérez, min. 59) e Iban Ribeiro (Lanzini, min. 80). Goles: 0-1: Miguel Pérez, min. 83; 0-2: Servetti, min. 88.

Árbitro: Javier García Rubio (castellano-manchego). Amonestó a los locales Emmanuel, Razvan y Álex Benítez y al visitante Dani Fernández.

Incidencias: Unos 1.000 espectadores, según el club, en el Municipal Vicente Sanz. Poco o nada más ofrecieron Don Benito y Torremolinos en una primera mitad que hizo ya que comenzaran las primeras críticas desde la grada. El descanso sentó bien a ambos equipos y la segunda parte ofreció algo más de espectáculo a unos asistentes que habían disfrutado poco en los primeros 45 minutos. El primer intento fue, en el 51, un disparo de Dani Salas desde la frontal que se marchó por encima de la portería de Javi Cuenca. Un minuto después, lo intentaba el Torremolinos con un buen balón al área que sacó a córner la zaga rojiblanca. El partido pudo decidirse antes de la hora de juego. Primero llegó la ocasión para Ribeiro en un mano a mano frente a Sebas Gil, después salvaba también a los suyos Javi Cuenca que se sacaba de encima un remate de cabeza de Ponce. Pudo ser el 0-1 y después el 1-0, pero el partido siguió en tablas cuando llegaba el momento de los cambios, que sentaron mejor a los de Antonio Calderón. El Torremolinos siguió insistiendo ante un Don Benito que parecía poco a poco desinflarse. Finalmente, los de la Costa del Sol tuvieron su recompensa. En el 82, Miguel Pérez no desaprovechó un gran contragolpe del extremeño Runy para poner el 0-1 en el marcador, que provocaba la primera desbandada en el Vicente Sanz. Era el minuto 82 y, seis después, iba a llegar la puntilla con un testarazo de Servetti en un remate demasiado fácil dentro del área para poner el 0-2 definitivo que complica las cosas al Don Benito y, con ello, a un Juan Marrero en entredicho. «Es normal que la afición se haya ido enfadada» «Ha sido un partido muy trabado y tosco, el campo tampoco facilitaba que hubiese muchas jugadas; hasta que en una jugada que tenemos que remediar con una falta táctica no lo hacemos», resumía Juan Marrero sobre un partido que terminó con el primer tanto del Torremolinos. «A partir del 0-1 el equipo ha puesto más corazón que cabeza», añadía el técnico del Don Benito que reconoce que «es normal que la afición se haya ido enfadada, pero el equipo está trabajando todo lo que puede y lo da todo». Marrero insistió en la necesidad de mejorar los números de la primera vuelta y lamentó esta primera oportunidad perdida: «Contra el Torremolinos sacamos allí cero puntos y todo lo que hubiese sido sumar sería ir mejorando la primera vuelta».

