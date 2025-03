El Don Benito rescata un punto en cinco minutos de locura

El Don Benito rescató un punto en cinco minutos de locura tras los cambios de Manolo Martínez en un partido en el que tuvo que ... remontar un 0-2 y que se pudo llevar en el tramo final. Bassirou fue el futbolista más destacado con un gol y un penalti provocado en apenas dos minutos. El filial rojiblanco se adelantó gracias a un tanto en propia puerta de Ginés. Y Mini, tras aprovechar un despeje de Sebas Gil, puso el segundo tanto para el filial colchonero, pero el cuadro blanquirrojo tiró de orgullo para sumar un punto y, a pesar de seguir en la última plaza, encadena tres jornadas consecutivas sin perder, con cinco puntos logrados de los últimos nueve posibles, lo que le deja a tan solo cinco de la salvación.

Comenzó bien el choque el conjunto dombenitense. Los pupilos de Manolo Martínez salieron a por todas ante uno de los equipos punteros del grupo. Al filial del Atlético, que llegaba al Vicente Sanz con la opción de colocarse a tan solo un punto del Melilla, le costó entrar en el partido. A pesar de que el Don Benito empezó mejor, la primera parte del encuentro tuvo muy pocas ocasiones y las más claras fueron para el conjunto madrileño. Dani González, cedido por el Albacete en este mercado invernal, fue el protagonista de ambas. El delantero no acertó a meter en la portería un pase de la muerte de Calatrava tras una gran acción individual por la banda derecha. Su intento de taconazo, para alivio del Don Benito, se paseó por la línea de gol. Al borde del descanso el delantero hizo intervenir a Sebas Gil, que voló para evitar que el remate se colase por la escuadra izquierda de la portería.

La segunda parte empezó con una clara ocasión para los chicos de Manolo Martínez. Adrián Revilla se plantó solo ante Gomis y su vaselina salió desviada cuando ya se cantaba el primer gol en el Vicente Sanz. El filial colchonero fue creciendo en el partido y a los 63 minutos tuvo el golpe de suerte necesario para adelantarse en el marcador. Ginés anotó en propia puerta un centro lateral. Sin tiempo para que el Don Benito pudiera digerir el mazazo, Mini hizo el segundo tanto del Atlético B. El mediocentro malagueño cazó un despeje en el interior del área tras una gran parada de Sebas Gil en un tiro de Calatrava desde la frontal para, con un potente disparo, batir al guardameta y poner el partido muy de cara para el conjunto madrileño.

Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Ginés (Álvaro, min. 72), Pavón, Rafa, Álex Herrera; Fran Pérez (Guijarro, min. 88), Marckus, Espinar (Carlos López, min. 72), Adrián Revilla (Bassirou, min. 72); y Borja Domingo (Santana, min. 80). 2 - 2 Atlético B Gomis; Sergio Díez, Fran González, Kostis, Joel Arumí; Mini, Alberto Moreno (Javi Cueto, min. 82), Gismera, Calatrava (Corral, min. 85); Dani González y Diego Bri. Árbitro Cueto Amigo (Comité castellano y leonés). Mostró cartulina amarilla a Espinar, Álex Herrera, Fran Pérez y Marckus, todos ellos del equipo local.

Goles 0-1 Ginés, en propia puerta (min. 63). 0-2 Mini (min. 69). 1-2 Bassirou (min. 74). 2-2 Borja Domingo, de penalti (min. 77).

Campo Vicente Sanz. 1.300 espectadores.

Reaccionó rápidamente desde la banda Manolo Martínez con tres cambios y la jugada no le pudo salir mejor. Bassirou atinó en el primer balón que tocó y con un sutil remate volvió a meter a su equipo en el partido al batir a Gomis y poner el 1-2. El delantero burkinés entró al partido tocado por una varita mágica y, solo dos minutos después de su gol, ganó un balón a la espalda de la defensa y cayó derribado dentro del área. El colegiado no dudó y señaló el punto fatídico, desde donde Borja Domingo no falló para poner la igualada, dejando todo por decidir en el último cuarto de hora del partido y con una afición entregada a su equipo.

Lo intentó hasta el final el conjunto dirigido por Manolo Martínez, pero el filial del Atlético aguantó bien las embestidas del cuadro dombenitense y el marcador no se movió en el tramo final del partido. Con este empate de mérito ante uno de los grandes candidatos al ascenso, el Don Benito no puede salir del farolillo rojo y se mantiene como colista, aunque con los mismos puntos que el Diocesano, que cayó ante el filial del Alcorcón.

La próxima semana el conjunto de Martínez buscará dar la sorpresa ante el Estepona, una de las grandes revelaciones, que acumula tres encuentros seguidos sin conocer la victoria.