El Don Benito quiere alzar el vuelo en Orihuela

Estrella Domeque DON BENITO. Domingo, 15 de septiembre 2024, 10:08 Comenta Compartir

No es tiempo aún para hablar de emergencias, pero la primera victoria siempre es algo que no debe hacerse esperar y el Don Benito ... la buscará este domingo en Orihuela. Son ya dos las jornadas en las que los rojiblancos no han estrenado ese casillero, sí el de derrotas y empates. El primer punto llegó el pasado domingo tras un meritorio empate contra el Cádiz B (3-3); sin embargo, también llegó el sexto gol encajado en dos partidos. Una cifra casi más preocupante que el número de puntos y a la que Juan Marrero quiere poner fin cuanto antes.

Para ello, este domingo ya podrá contar casi con seguridad con Matheus acompañando a Marvin, que regresa tras ausentarse la pasada semana por la convocatoria de su selección nacional. Pierde eso sí al sancionado Razván, expulsado contra el filial cadista. Su lugar lo ocupará previsiblemente Emmanuel, como ya ocurriera contra el Cádiz B tras la expulsión. No serán probablemente los únicos cambios en el once inicial y Borja Domingo, autor de uno de los goles el pasado domingo, podría disfrutar de su primera titularidad en detrimento de Osama o de Erik Aguado. Delante estará un Orihuela que busca también su primer triunfo. Su entrenador, José Ramón Rodríguez, hacía mención en la previa de ese bagaje negativo de los de Marrero en cuanto goles encajados, pero valoraba que «es un equipo muy intenso, presionan muy alto y eso es una virtud, vamos a ver si son capaces de aguantar esos esfuerzos durante 90 minutos».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión