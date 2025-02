El Don Benito no puede con el líder

Era una derrota que podía entrar en los planes, pero no por ello es una derrota menos dolorosa. El Don Benito sucumbió ante el líder, un Melilla que se impuso por 0-2 ante el enfado de la afición rojiblanca por la actuación arbitral, también ... de jugadores y cuerpo técnico, por dos posibles penaltis que no fueron señalados. En cualquier caso, el equipo de Manolo Martínez, aunque planteó un partido incómodo a su rival, pagó la máxima eficacia del Melilla de cara a gol ante un Don Benito que apenas puso en apuros a Salcedo.

Sin Borja Domingo por sanción, Compaoré salió de inicio en un partido con poco acierto para el delantero rojiblanco. Lolo Pavón y Rafael fueron la pareja de centrales ante la ausencia de Ginés, también por acumulación de tarjetas. Una primera mitad de dominio del Melilla, pese a la presión alta que ejercía el conjunto local en los primeros compases. La primera llegada clara para los de Miguel Rivera fue un disparo algo lejano de Sergio Pérez que terminó en saque de esquina. Era el minuto 20 y cuatro después era Dani Martín el que ponía un buen centro al área que Espinar sacaba como podía para alejar el peligro. En el 26, de nuevo Dani Martín colgaba al área un balón que remataba fuera José Enrique.

Se empezaba a entonar el Melilla que, en el 30, se iba a poner por delante en una acción en la que el Don Benito no fue capaz de alejar el peligro tras una buena intervención de Sebas Gil ante el intento de Sergio Pérez, la acción terminó con un disparo de José Antonio González ajustado a la base del palo e inalcanzable para Sebas Gil (0-1).

Tras ese gol, empezó el Don Benito a desquiciarse con el árbitro ya en una primera acción en la que Revilla veía la amarilla por protestar después de una jugada en la que terminó sin una de sus zapatillas. Pero fue en el 43 cuando llegaría la primera polémica en una internada de Álex Herrera que terminó en saque de esquina, en esa acción, se pidió mano por un rechace en el interior del área.

No lo entendió así el colegiado y el partido se marchó al descanso con el Melilla por delante en el marcador. La segunda mitad fue de nuevo de dominio visitante y poco tardó en traducirse en otro gol. Avisó primero, en el 53, José Antonio González con un cabezazo que se marchó al larguero tras un buen centro de Sergio Pérez desde la derecha al segundo palo. Un minuto después, era el propio Sergio Pérez el que, esta vez desde la izquierda, se marchaba de Trinidad y ponía un balón en el palo contrario imposible de nuevo para Sebas Gil (0-2).

El ímpetu del equipo rojiblanco no fue esta vez suficiente, como en partidos anteriores, para lograr la remontada. Tímidamente lo intentaba Álvaro García con un disparo que no encontraba portería. Ya a la hora de juego, Manolo Martínez buscó soluciones desde el banquillo con la entrada de Santana y Josué en lugar de Fran Pérez y Trinidad, pero no lograron ser el revulsivo esperado.

En el 69 volvió a acechar el Melilla la portería de Sebas Gil con un pase al área de Dani García que remató Dani Martín muy desviado.

La entrada de Carlos López y de Álex Guijarro tampoco trajo el deseado balón de oxígeno a un Don Benito que, pese a apretar, no fue capaz de generar peligro en la portería de Salcedo. Si bien, en esta segunda mitad también se pidió un penalti sobre Compaoré tras un derribo en el interior del área.

En el 82, de nuevo a balón parado, la tuvo el equipo rojiblanco para recortar distancias, pero esta vez los rojiblancos, al margen de decisiones arbitrales, no estuvieron muy acertados en las tareas ofensivas. Ya en el tiempo de añadido, Álex Guijarro fue expulsado por una entrada en el mediocampo sobre Fran Núñez instantes después de que el colegiado hubiese advertido al jugador rojiblanco por un enganchón previo con el '7' del Melilla. Fue la puntilla de un Don Benito que tiene seis finales por delante para lograr la salvación.