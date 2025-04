El Don Benito no puede con el líder

El Don Benito no fue capaz de hacer daño al líder de la categoría, la UD Melilla, en su desplazamiento al Municipal Álvarez Claro. El ... conjunto extremeño cayó por 3-0 en un choque donde el fuerte viento de poniente fue el verdadero protagonista. Las debilidades defensivas del equipo visitante quedaron patentes en los tres tantos logrados por el equipo que dirige el técnico Miguel Rivera.

La primera mitad no tuvo un claro dominador. El cuadro pacense intentó enviar balones a la espalda de los defensores, pero no fue capaz de hilvanar ninguna acción con éxito. Poco a poco el equipo azulino fue cercando la portería defendida por Sebas Gil. Tanto fue así que en el minuto 30, una falta botada por Alberto Martín impactó en la mano de un defensor visitante dentro del área, pero el colegiado no señaló nada. La mejor ocasión del equipo dirigido por Manolo Martínez llegó en el minuto 34, en un centro desde la banda izquierda que llegó a la cabeza de Álvaro García, que remató solo mandando el esférico por encima del larguero.

La escuadra melillense tuvo que realizar dos cambios en la primera mitad por las lesiones de Pepe Romero y Fran Serrano, lo que trastocó de manera considerable el funcionamiento del equipo. En el tiempo añadido de la primera mitad, un centro al área del Don Benito pegó en la cruceta y el rechace del portero Sebas cayó a los pies de Sergio Pérez, quien sólo tuvo que empujar el balón al fondo de la red logrando de esta forma el 1-0.

Desde los primeros compases del segundo tiempo el Melilla merodeó la meta del Don Benito y fruto de ese dominio llegó el segundo tanto, un misil de Muñiz tras una pared con José Antonio en la frontal. El Don Benito tuvo una clara ocasión de recortar diferencias en el marcador en una internada por banda derecha de Trinidad, que habilitó un perfecto pase atrás dentro del área para Álvaro García, pero su disparo se marchó desviado. Seis minutos más tarde, en el 81, fue la UD Melilla la que golpeó en una jugada donde José Antonio filtró un pase para José Enrique, que se plantó en el área visitante logrando introducir un pase horizontal que remató al fondo de la red Dani García.