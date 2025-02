El Don Benito, a por un nuevo impulso en Almería

Estrella Domeque Don Benito Sábado, 9 de noviembre 2024, 21:14 Comenta Compartir

Toca este domingo dejar la clasificación a un lado y centrarse en aquello de que, al final, el fútbol son once contra once. El Don Benito, en descenso, visita al Almería B, segundo clasificado. Pese a esas diferencias sobre el papel, ya en el césped, el objetivo es el mismo que cualquier otra jornada: sumar los tres puntos.

El anexo al estadio de los Juegos del Mediterráneo acoge a partir de las 12 este desigual duelo. El filial almeriense viene de sumar dos victorias consecutivas, pero destaca también que sus dos únicas derrotas hasta la fecha las ha sufrido en su estadio. Por contra, el Don Benito viene de cortar contra el Antoniano (1-0) una mala dinámica de cuatro jornadas sin ganar.

Si bien, ese duelo contra el conjunto lebrijano dejó dos bajas significativas para el equipo de Juan Marrero. Por un lado, Julio Rodao, que vio la quinta amarilla; por otro, Raly Cabral, suspendido con un partido por la roja directa que vio en la segunda mitad y que se mantiene pese a las alegaciones presentadas esta semana por el club rojiblanco.

El lugar de Julio Rodao lo ocupará previsiblemente Ponce, al que el colegiado también amonestó mientras calentaba, por lo que finalmente no tuvo minutos en el partido del pasado domingo. Raly Cabral había entrado en el descanso, por lo que su ausencia no generará cambios en un once inicial que será similar al dispuesto contra el Antoniano.

Almería B: Jesús López; Ballestero, Paco Sanz, Edu Plá, Álex Mendes, Peñalver, René Pérez, Joan Gázquez, Josema, Marsu y Yago Paredes. - Don Benito: Sebas; Mario, Lolo Pavón, Marvin, Emmanuel, Tapia, Ponce, Vera, Aguado, Osama y Borja Domingo. Árbitro: Octavio Herranz Monge (valenciano).

Estadio y hora: Anexo al Juegos del Mediterráneo, 12.00.

Si bien, las últimas actuaciones de Mario Sánchez en el lateral diestro pueden hacer que Marrero se decante de nuevo por él en lugar de Álex Benítez, que había sido titular indiscutible hasta el partido de Copa del Rey contra el Andorra. El estado físico de Erik Aguado y Vera, recuperados en los últimos días de una lesión, también podría dejar algunas modificaciones. En ataque, los referentes serán de nuevo Osama y Borja Domingo, uno de los jugadores que este lunes viajó junto a Marrero para entregar en Valencia el material recogido por el club para los damnificados por la DANA.

En la previa, Alberto Lasarte señalaba que no se fía de la posición del Don Benito en la tabla y el técnico del filial almeriense pide a los suyos entrar bien al partido, «como ahora se está haciendo y mantener una línea de trabajo durante toda la confrontación para evitar darle opciones al Don Benito».