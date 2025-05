El Don Benito, necesitado de goles

Estrella Domeque Don Benito Sábado, 26 de octubre 2024, 21:11 Comenta Compartir

Tres jornadas lleva el Don Benito sin ganar, con dos derrotas y un empate. Cifras que, dada la igualdad del grupo, han llevado a los rojiblancos de pelear por afianzarse en la zona media a buscar los puntos que les saquen de los puestos de descenso. Lo intentará este domingo en su visita a La Unión Atlético que, tras dos victorias consecutivas, viene de perder 3-1 contra la Deportiva Minera.

Se ha bajado así en cierto modo la euforia por un inicio prometedor y todo responde al descenso en la efectividad que había demostrado el Don Benito en las primeras jornadas. No obstante, en los casilleros de los de Juan Marrero siguen destacando los once goles a favor. Es reflejo de que el equipo tiene gol, pero ha perdido algo de olfato en las últimas semanas. No obstante, la sequía comenzó después de los tres goles del último triunfo contra la Balona. Desde entonces, la pólvora está mojada y está por ver cuánto tarda en secarse.

A eso se suma que no termina de llegar la solidez defensiva necesaria. Algo que también ha destacado en la previa el técnico local, José Miguel Campos. «Es el tercer equipo más goleador de la categoría y el tercero que más encaja», analiza sobre los números acumulados por el equipo de Marrero en estas ocho primeras jornadas. «Es un equipo bipolar, por así decirlo, con una parte buena y otra mala», expone el técnico murciano que, de cara a este partido, pide a los suyos «ajustar mejor las acciones defensivas y en ataque debemos tener iniciativa en el juego ante un equipo que está encajando goles».

La Unión Atlético: Salcedo; Espínola, Diego Ruiz, Quidimil, Algisí, Aguirre, Armando, Bernabéu, Pedrosa, El Kounni y Seth. - Don Benito: Sebas Gil; Álex Benítez, Lolo Pavón, Matheus, Emmanuel, Rodao, Tapia, Erik Aguado, Vera, Raly y Osama. Árbitro: López del Amo Franco (balear).

Estadio y hora: Municipal de La Unión, 11.30.

Campos destacaba también en la previa la igualdad del grupo, aunque entiende que «de aquí a navidad se aclarará un poco más la clasificación». Una fecha para la que todavía restan varios partidos.

Entre medias está también la Copa del Rey para un Don Benito que esta próxima semana recibirá al Andorra, aunque la mirada está por el momento en la liga. Está por ver quién ocupará este domingo la portería después del regreso de la pasada semana de Sebas Gil a la titularidad. Todo hace indicar que repetirá el guardameta de La Zarza. Un once al que podrían regresar Vera y Erik Aguado, ausentes la pasada semana por unas molestias.

En el conjunto local cuentan con la baja confirmada de Víctor Mena, expulsado en la última jornada.