El Don Benito, con hambre tras el parón

Las fiestas navideñas son días tradicionales de copiosas comidas e incontables turrones, pero pese a ello, el Don Benito llega con hambre tras el ... parón de Navidad. No le queda otra, si quiere enmendar una primera vuelta en la que aún tiene que engordar sus números si quiere lograr la permanencia. El primer plato de este 2025 es el Torremolinos, que este domingo visita el Municipal Vicente Sanz.

«En el fútbol hay que ganar y tenemos que mejorar la primera vuelta, si no, no tendremos ninguna opción», reconocía Juan Marrero en la previa del partido. «Allí perdimos, con lo cual, una victoria significaría más tres respecto a la primera vuelta, es el único pensamiento que tenemos», añade el técnico de Don Benito, que valora de manera positiva la llegada de dos caras nuevas para afrontar la segunda vuelta, Inach Fernández y Matías Vesprini. «Los dos han venido con mucha hambre y una predisposición magnífica, creo que van a sumar», sostiene el técnico valenciano.

Este parón navideño ha sido inusualmente largo y ha servido para desconectar. «Pero el volver a conectar es lo importante», advierte Marrero, que califica este partido como «importantísimo, hay que sumar tres puntos y el equipo está concienciado». No podrá contar con Lolo Pavón, con problemas musculares, ni con Erik Aguado. Además, es duda Borja Domingo por un proceso gripal.

Don Benito: Sebas Gil; Emmanuel, Matheus, Tapia, Mario, Razvan, Ponce, Dani Salas, Vera, Osama y Borja. - Juventud Torremolinos: Cuenca; Edu López, Dani Fernández, Camacho, Iban Ribeiro, Cristóbal, Sergio Díaz, Mérida, Gallego, Alset y Servetti. Árbitro: Javier García Rubio (castellano-manchego).

Estadio y hora: Municipal Vicente Sanz, 12.00.

Sobre el rival de este domingo, Marrero destaca que «está haciendo las cosas muy bien, está en playoff y ha apostado fuerte en Navidad». No obstante, han sido varios los refuerzos de invierno para los andaluces, destacando la incorporación del delantero extremeño Victor Manuel Castaño 'Runy'. «Ya tenía una buena base y es un equipo complicado con mucho fútbol asociativo; también tiene juego aéreo con Heredia», avisa el técnico rojiblanco.

Si bien, confía en que los suyos den su mejor versión. «Hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera, si no bajamos la intensidad y el trabajo, en nuestro campo tenemos que sumar de tres en tres», añade Juan Marrero sobre un Vicente Sanz que no muestra su mejor aspecto en el césped. «No lo hemos pisado en 20 días, pero sigue estando irregular, lo primero será adaptarse al campo y, sobre todo, no cometer errores que en la primera vuelta nos han penalizado mucho», concluye.