Don Benito y Diocesano apuran opciones

Llegar al antepenúltimo partido de la temporada con opciones de salvación. Es una situación que habrían firmado hace semanas tanto Don Benito como Diocesano, dos ... equipos que este domingo se ven las caras en su particular 'tourmalet' que han escalado durante toda la campaña y del que aún no ven la cima, pese a la poca distancia. A tres puntos la tienen los dombenitenses, a cinco los cacereños; pero lo que ocurra en esta jornada será determinante.

Con una visión ciertamente optimista lo plantea Manolo Martínez, que se imagina todo esto como si de un Mundial se tratase. «Es como si estuviésemos en la fase final de un Mundial, con octavos, cuartos, semis y final, hay que ir pasando», equipara el técnico rojiblanco que, siguiendo con el símil, añade que el pasado domingo, contra el Cacereño, «no ganamos, pero pasamos la eliminatoria, estamos en cuartos y nos quedarían las semis y la final, hay que intentar pasar».

Pero lo cierto es que esto no es un Mundial, sino la antepenúltima jornada de una temporada negra para el club rojiblanco. «Se acaba la liga, no hay más, somos un equipo que ha estado en descenso desde la jornada 1, sufriendo mucho, y también estas últimas jornadas, pero el equipo está ahí», reconoce Martínez sobre su equipo, que ha visto la luz, pero no termina de alcanzarla.

Más lejos parecía esa claridad para un Diocesano al que muchos esperaban recibir ya sentenciado en el Vicente Sanz. «El Diocesano parecía casi sin opciones, sobre todo viendo los rivales que tenía, pero ha sacado 7 de 9 y eso demuestra lo igualado que está», dice el técnico local, que destaca la mezcla de juventud y veteranía del conjunto cacereño.

Por su parte, con todavía escasas aunque revitalizadas opciones de permanencia tras lograr en las tres últimas jornadas siete de los nueve puntos puestos en juego, el Diocesano espera fortalecer su hilo de vida en Segunda RFEF. El equipo de Adolfo Senso, prácticamente sin margen para el error en este 'sprint' final de la competición, estará obligado a sumar los tres puntos si quiere permanecer en la pugna por la salvación una semana más.

DON BENITO Sebas Gil; Trinidad, Lolo Pavón, Rafael, Álex Herrera, Josué, Álvaro García, Espinar, Marckus, Revilla y Borja Domingo. - DIOCESANO Miguel; Manu, Rubén del Valle, Rubén Sánchez, Sahuquillo, Javi González, Susmel, Chavalés, Rayco, Margallo y Pablo Guerrero. ÁRBITRO Francisco Javier Expósito Jaramillo (andaluz).

ESTADIO Y HORA Vicente Sanz, 12.00 horas.

Por el contrario, una derrota del equipo colegial este domingo en Don Benito podría suponer el descenso directo para el conjunto cacereño en el caso de que se den otros resultados desfavorables para sus intereses en la parte baja de la clasificación. Una situación que en el conjunto rojillo se quiere evitar a toda costa. «Quedan tres partidos y el equipo no se entrega. Lucha y pelea. Es complicado, pero vamos a seguir hasta el final», sostiene el técnico visitante.

Para la cita en Don Benito, el cuerpo técnico del Diocesano tendrá a toda su plantilla disponible, a excepción de Giuliano Barone, quien esta misma semana pasó por el quirófano con el objetivo de comenzar su particular cuenta atrás para regresar a los terrenos de juego la próxima campaña. Los cacereños vienen de empatar a un gol el pasado domingo frente a la Gimnástica Segoviana. Un encuentro en el que desde el Diocesano se criticó el criterio arbitral. El equipo de Senso arrancará la jornada a cinco puntos de los puestos de salvación y a cuatro del playout.