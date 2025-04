El Don Benito concede demasiado y ve frenada su buena racha

El Don Benito vio rota su racha de tres jornadas consecutivas sin perder y cayó derrotado por un Linares que cuenta por victorias los ... partidos disputados en su campo. Conceder un gol a los 18 segundos de juego es darle demasiada ventaja a uno de los grandes favoritos al ascenso del grupo 4. Si a eso se le une un error de Pablo Rodríguez que dio lugar al segundo gol del cuadro linarense en el minuto 58, los obstáculos fueron insalvables para las intenciones del cuadro extremeño de puntuar en Linarejos, donde nadie lo ha hecho hasta el momento.

No hubo sorpresas en el Don Benito y Juan Marrero repitió el mismo once inicial que disputó el derbi ante el Villanovense la pasada semana. Pero no pudo empezar peor el partido para los intereses del conjunto dombenitense. Sólo se llevaban disputados 18 segundos de juego cuando llegó el primer gol del Linares. Un disparo de David Alfonso golpeó en Benítez y, mientras se reclamaba un penalti por posible mano del defensa del cuadro rojiblanco, la jugada continuó y el rebote le llegó a Fran Rivera. Tras realizar un recorte, batió a Pablo Rodríguez con un disparo por abajo. Tremendo jarro de agua fría para el elenco de Marrero, con un gol que condicionó el desarrollo del partido.

El Linares, con la tranquilidad que le proporcionaba verse por delante en el marcador desde tan pronto, se hizo dueño del balón y llevó la iniciativa del juego ante un conjunto dombenitense que ejercía una presión alta e intentaba sorprender en transiciones. La primera llegada de la formación rojiblanca con algo de peligro tuvo lugar a los once minutos, en un córner rematado de cabeza por Javi Tapia que se paseó por delante de la portería de Juskevicius.

El siguiente intento por devolver la igualdad al marcador se produjo a los 23 minutos. Borja Domingo no fue capaz de aprovechar un error en la salida de balón del Linares y su disparo desde fuera del área se marchó muy cerca del poste. Poco más ofreció en ataque el conjunto de Juan Marrero en la primera parte. El Linares dominó territorialmente, pero tampoco creó demasiados problemas a Pablo Rodríguez.

LINARES Juskevicius; Juanjo (Müller, min. 69), Rafa, Mauro, Gomis; Rodri, Fran Rivera; Raúl Rojas (Isra Cano, min. 63), Javi Lara, David Alfonso (Ale Llamas, min. 81); y Hugo Díaz (Isra García, min. 69). 2 - 0 DON BENITO Pablo Rodríguez; Benítez, Matheus, Pavón, Attipoe; Aguado (Álvaro Hermida, min. 66), Javi Tapia (Ponce, min. 58), Rodao, Vera (Raly Cabral, min. 66); Oussama (Dani Salas, min. 58) y Borja Domingo. GOLES 1-0: Fran Rivera, min. 1. 2-0: Mauro, min. 58.

ÁRBITRO García Rubio (Comité Castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Juanjo, Rafa e Isra García y a los del Don Benito Oussama, Vera y Ponce.

INCIDENCIAS Linarejos, 2.100 espectadores.

El Don Benito comenzó el segundo tiempo mostrando una cara bien diferente. Salió dispuesto a llevar la iniciativa del juego e intentar igualar el marcador. Dispuso, de hecho, de varios acercamientos al área del equipo linarense a base de acciones a balón parado. Sin embargo, un error de Pablo Rodríguez en el minuto 58 echó por tierra todas las buenas intenciones con las que había comenzado el cuadro rojiblanco el segundo periodo. Javi Lara botó un córner, al portero cántabro se le escapó el balón de las manos y todo quedó a placer para que Mauro sólo tuviera que empujarlo al fondo de la red.

A pesar de verse con un 2-0 en el marcador, el equipo de Juan Marrero siguió buscando la portería local. Tuvo un dominio territorial, aunque apenas creó peligro al conjunto azulillo. Sus llegadas más peligrosas fueron casi siempre en jugadas a balón parado. La más clara tuvo lugar en el minuto 72, en un córner botado por Álvaro Hermida que remató de cabeza Attipoe y el cuero se fue rozando el palo.

Los posteriores intentos de Álvaro Hermida y Dani Salas corrieron la misma fortuna y la derrota del Don Benito resultó inevitable. Fin a la racha en un partido con demasiadas concesiones.