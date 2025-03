El Don Benito, a cerrar el año con mejor sabor de boca

Ganar el último partido del año no soluciona ninguno de los problemas que se arrastran en la primera vuelta, pero sí sirve para marcharse al ... parón navideño con un mejor sabor de boca. Eso es lo que buscarán este domingo Don Benito y Estepona en el Municipal Vicente Sanz. Los rojiblancos despiden un 2024 marcado por el ascenso, con el objetivo de que 2025 sea el año de la permanencia.

«La segunda parte del año no es lo que lo que queríamos, pero queremos enderezarlo y queremos luchar y conseguir objetivos», expresaba Juan Marrero en la previa de un partido en el que el Don Benito tiene que intentar cortar una mala dinámica en la que acumula cuatro jornadas sin ganar con un empate y tres derrotas. «El único pensamiento es ganar», reconoce el técnico valenciano, que añade que esa victoria está en la cabeza de los jugadores, «también en el cuerpo técnico para darles un regalo a esta gran afición».

Durante la rueda de prensa, Marrero hizo referencia al cambio de exigencia entre esta campaña y la anterior, «meternos también en un grupo con un coste económico brutal puede condicionar, pero porque aquí no hay ningún inversor, todos son recursos propios y cuesta mucho ser serios económicamente y lo son; con lo cual, el mérito es grandioso por parte de la gestión económica».

Asimismo, cree que su equipo podría haber merecido más en algún partido, «pero es que eso no vale, tenemos los puntos que tenemos y tenemos que acabar el año con 18».

Delante estará un Estepona que no pasa por su mejor momento, pero esto no genera confianza en Marrero. «Es un proyecto hecho para ascender y lo que no podemos es creer que porque lleven una mala racha va a ser fácil, fácil no hay nada», dice el técnico rojiblanco, «también nosotros, pese a la racha que llevamos, no somos un equipo fácil».

Don Benito: Sebas Gil; Mario, Matheus, Lolo Pavón, Álex Benítez, Tapia, Ponce, Raly, Emmanuel, Erik Aguado y Osama. - Estepona: Alfonso Liceras; Mirapeix, Marín, Ramón Blázquez, Jorge García, Juanan, Marchena, Eric Gómez, Caro, Rubén Mesa y Ekhiotz. Árbitro: Pablo Pérez Sánchez (castellanomanchego).

Estadio y hora: Vicente Sanz, 12.00.

Cinco jornadas arrastra sin ganar el conjunto andaluz, con cuatro derrotas y un empate. Un bagaje que le ha hecho pasar de la segunda posición a la undécima en estas cinco semanas. «En este grupo los equipos que hay son mucho más potentes, pero hemos demostrado que podemos competir contra cualquiera y sobre todo en nuestro campo tenemos que sumar de tres en tres, porque va a ser lo que nos dé la salvación», arenga Marrero sobre la importancia de un Vicente Sanz en el que la victoria se resiste en las últimas dos jornadas como local.

«En su casa, el Don Benito es muy fuerte, juega de manera muy vertical y penaliza mucho los errores defensivos que se puedan tener, es un rival que está hecho para este perfil de campo; tendremos que estar muy conectados todo el partido», advierte Oriol Riera, entrenador de un Estepona que cuenta en sus filas, entre otros, con Alfonso Candelas, ex de Villanovense, Extremadura o Badajoz; o Rubén Mesa, también conocido por las aficiones de Extremadura y Badajoz.

Está por ver si de cara a este partido Marrero puede contar ya con Borja Domingo o su reaparición se retrasa ya hasta enero de un próximo año al que el técnico valenciano le pide «cumplir el objetivo, que ahora mismo es la permanencia».