El Don Benito busca su mejor versión

Como en casa en ningún sitio y el Don Benito puede presumir de ello. Los rojiblancos no saben aún lo que es perder en su ... feudo, aunque únicamente hayan sumado un triunfo, además de dos empates. Una fortaleza que este domingo pondrá a prueba el Recreativo Granada, equipo que protagonizó en 2019 uno de los finales de temporadas más icónicos de los últimos años. No obstante, el filial nazarí se impuso a los rojiblancos en una dulce derrota, pues pese a ese resultado ambos equipos certificaban la permanencia en la última jornada.

Pocos recordarán quizás ese detalle cinco años después cuando se vuelven a ver las caras en una situación similar, aunque a otras alturas de la temporada. Los dos equipos llegan igualados a 8 puntos y ambos quieren asomar la cabeza desde los puestos de descenso. «Tienen los mismos puntos que nosotros y sabemos que esa juventud de 18, 19 y 20 años puede tener doble lectura», dice Juan Marrero dejando caer esa inestabilidad habitual de los filiales, «pero lo que no queremos es que plasmen en lo verde todo el talento que tienen».

El cuadro dirigido por Jon Erice viene de jugar en Primera RFEF el pasado curso y la juventud es sin duda seña de identidad de los granadinos, con futbolistas que en ningún caso superan los 22 años. En sus filas destaca, por ejemplo, Rodelas, que ha llegado a debutar con el primer equipo; otros como Fayé, Árbol, Oppong o Lendinez también han estado en la dinámica del Granada este año.

Don Benito: Pablo Rodríguez; Álex Benítez, Matheus, Marvin, Emmanuel, Rodao, Ponce, Raly Cabral, Rosón, Borja y Osama. - Granada B: Árbol; Oppong, Iker Pérez, Lucas Pérez, Tiago, Nunes, Mario Marín, Adrián Heredia, Cortés, Pontones y Faye. Árbitro: Ángel Manso Rojas (castellano leonés).

Estadio y hora: Vicente Sanz, 17.00.

«Necesitamos nuestra mejor versión a nivel de intensidad de trabajo para neutralizar las muchas armas que tiene el Granada B que, sobre todo, en talento, juventud y en presencia física es un rival difícil», advierte Juan Marrero, que este domingo no podrá contar con Erik Aguado y Vera, dos fijos en el once, por lesión. Recupera para el eje de la zaga a Marvin tras volver de sus compromisos internacionales. «Hay gente suficiente para suplir y no cambiar la forma de jugar», argumenta sobre las bajas el técnico rojiblanco.

Sobre el rival que visita el Vicente Sanz destaca también su capacidad a balón parado y su velocidad. Mirando a su equipo, Marrero destaca la mejoría en defensa, pese a que vienen de encajar dos goles contra el Linares. «Es cada semana un examen y hay que prepararse siempre pase lo que pase para el siguiente». Y el siguiente es el Granada B.