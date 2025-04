A domicilio no existe la mala suerte

r. p. Mérida Sábado, 13 de noviembre 2021, 21:16 Comenta Compartir

El Mérida es de esos equipos con tan mala suerte que, en un tiroteo, es capaz de morir acuchillado. Hace una semana, el gol postrero del Mensajero; hace dos, la baja de última hora de Lolo Plá; hace cuatro, la acumulación de hasta nueve futbolistas del primer equipo en la enfermería… «Que no, que no creo en la mala suerte», tercia Juan García. «Si en la última jugada del domingo pasado, en lugar de ir ganando 1-0 vamos 2-0, seguramente se hubiese defendido esa jugada sin tensión ni miedo y no hubiera pasado absolutamente nada. Tenemos que trabajar psicológicamente para que, cuando lleguen esos minutos y el partido esté igualado, no nos tiemblen las piernas. Creo en el trabajo». Y lo va a necesitar esta tarde en Antequera, el campo más complicado que va a visitar en lo que lleva de temporada.

«Junto la salida al Vicente Sanz, sí es la más complicada porque el Antequera es un equipo que domina bien todos los registros, que sabe en todo momento cómo gestionar los tiempos y las situaciones de los rivales… Aunque sea un tópico, va a ser un duelo complicado», se explica el técnico emeritense, que no podrá contar finalmente con Lolo Plá. De hecho, el pichichi emeritense ni viaja. Prima la precaución a la necesidad, y más cuando arriba goza el equipo de dos tipos como Higor Rocha y Aitor Pons, garantía certificada de trabajo.

Con la recuperación total de David Rocha y Gaspar y la parcial de Héctor Camps, Juan García tiene opciones para cambiar el plan en la segunda parte y mover el dibujo y los nombres desde el principio. «Hace tiempo que buscábamos tener planes de partido. David Rocha ya está en disposición de ayudar, podemos desplazar a Artiles a posiciones más adelantadas o incluso tirarlo a banda, cambiar el dibujo…», planea el técnico emeritense, satisfecho con la regularidad y confianza adquiridas por su equipo en los últimos partidos y resentido por la falta de contundencia y concentración en jugadas puntuales.

El Antequera espera al Mérida tres su peor mes de competición: arrastra cuatro partidos sin ganar tras empatar en Villanueva y perder en Córdoba y no pasar del empate ante el San Roque de Lepe y el Cacereño en El Maulí, donde cosecha muy buenos números. De hecho, es el segundo mejor local del grupo tras el Córdoba. Allí no han conseguido ganar Don Benito, San Fernando, Montijo, San Roque de Lepe y Cacereño.

Se reencontrará el Mérida con dos ex de la temporada del descenso a Segunda B: el lateral Kike Pina y el delantero Iván Aguilar. El primero ya ha hecho dos goles y el segundo, tres, siendo ambos los máximos goleadores de un equipo que tiene al extremo Michael lesionado y al lateral izquierdo Esteban Orozco con Guinea Ecuatorial. Salvo sorpresa, el técnico Nacho Pérez repetirá el 'once' que empató en el tramo final del choque en Villanueva hace una semana.

Antequera Iván Moreno; Juanjo, David Humanes, Sergio, Kike Pina; Marcelo, Nacho País, Javi López, Cyzas; Luismi e Iván Aguilar.

Mérida Javi Montoya; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Mario Robles, David Rocha, Artiles, Guille Perero; Aitor Pons e Higor Rocha

Árbitro: Moreno Muñoz, del colegio murciano

Estadio y hora: El Maulí, este domingo a las 17.00.