Los dos discursos del Mérida

Javier Álvarez de los Mozos mezcla como nadie el discurso público (que ha de liderar) con la realidad (que le toca vivir). Lo que piensa con lo que tiene que decir. Por ejemplo: «Yo no soy gilipollas. Cuando firmé sabía que tendríamos complicaciones a corto plazo. El equipo viene de un cambio de entrenador, de dos resultados negativos, de malos resultados en casa, con cambio de propiedad hace dos meses... No soy muy listo, pero tampoco gilipollas. Íbamos a tener complicaciones al inicio».

–Entonces... a la espera de las recuperaciones físicas en el parón y la apertura del mercado de enero, ¿cuántos puntos daría por bueno de las dos próximas salidas?

–Sabes la respuesta, sabes lo que te voy a decir. Seis. Es que no voy a decir menos. Lo siento.

Ahora mismo, el gran problema del equipo, por encima del futbolístico, es mental. Y necesita, como sea y donde sea, un punto de inflexión. «Fundamentalmente, los puntos de inflexión llegan con los resultados. Cuantos mejores resultados obtengamos, más fácil va a ser el día a día para todos. Aunque animemos a los jugadores y le instemos a hacer las cosas que hay que hacer, los que te facilitan el estado mental y futbolístico son los resultados positivos», subrayó ayer De los Mozos en la previa de un nuevo derbi, adelantada un día por el festivo que vive hoy la capital emeritense.

«Tenemos una idea, un plan, que vamos a llevar a cabo y seguro que encontraremos la dinámica de los buenos resultados. Nosotros también haremos lo que han hecho Villanovense o Ceuta, enganchar tres o cuatro victorias seguidas». En el estado de wasap del nuevo entrenador del Mérida lo especifica bien claro: 'la paciencia es amarga y los frutos, dulces'. «La inmediatez de los resultados no cambia la visión de las cosas y mi manera de hacerlo».

¿Pero cómo se encuentra la plantilla tras la derrota y los incidentes del pasado domingo? «Somos profesionales. Los futbolistas volvieron el miércoles exactamente igual a cómo me los encontré la semana pasada: el equipo se rehace y vuelve a trabajar con la misma ilusión. Esto funciona así. Tienes un periodo de tiempo muy corto para estar jodido y rápidamente hay que ponerse en pie para seguir trabajando. Hablamos de lo que tuvimos que hablar el lunes y no se ha vuelto a hacer ningún comentario más de lo ocurrido. No le damos más vueltas», comenta el preparador.

Para visitar el domingo al Villanovense, De los Mozos recupera a Mario Robles pero pierde por sanción a Nacho González, Emilio Cubo y Álvaro Ramón. Por lo que tan solo contará con doce jugadores de campo, más los chicos del filial. No moverá mucho el 'once' que alineó el pasado domingo ante el Cacereño, y aunque Ebuka le gusta más de central, jugará seguramente de lateral para no tener que mover más piezas. Eso sí, lo del plan b, el de la segunda parte, el de los cambios... tendrá que volver a esperar.