La directiva del Don Benito entona el 'mea culpa'

«La nota es de suspenso y decepción, porque cuando un equipo se encuentra en puestos de descenso desde la primera jornada hasta la última, ... con un bagaje de goles a favor como el que hemos obtenido, pues no se puede definir la temporada de otra manera», aseveraba con rotundidad Javier Pizarro, vicepresidente del Don Benito. Lo hacía en una rueda de prensa celebrada este martes, dos días después del descenso en la que se anunció que, a consecuencia de finalizar legislatura, el club convocaba elecciones para el 4 de junio, día que se procederá a votación si existiera más de una candidatura. De no presentarse ninguna, se formaría una junta gestora.

Pizarro, acompañado por el presidente Manuel Velarde, llevó el peso del discurso para entonar el 'mea culpa' por lo ocurrido durante la temporada. «Somos los principales culpables al no haber sabido elegir a las personas adecuadas para confeccionar el proyecto deportivo para esta temporada», aseguraba el directivo definiendo como pésima la configuración de la plantilla, sobre todo en la parcela ofensiva. Si bien, no se mencionó a Roberto Aguirre, encargado de confeccionar ese plantel en pretemporada; ni a Manolo Martínez, que llegó al banquillo tras la destitución del asturiano para enderezar un rumbo que finalmente no ha llevado a la salvación.

Pese a la relativa mejoría al inicio de la segunda vuelta, «en el tramo final de temporada han vuelto los errores y las inseguridades, junto a las limitaciones de la plantilla en el momento que aparecieron algunas lesiones, provocando que no hayamos sido capaces de lograr el objetivo».

El descenso pone fin a una etapa de cinco años en la categoría y Pizarro, al que se le quebró la voz en varias ocasiones durante su intervención, lo considera como un final de ciclo, «que se cierra, en nuestra opinión, a pesar del descenso, dejando un club mejor, más fuerte y más profesional que antes del inicio de esta etapa». Asimismo, entiende que con el paso del tiempo, «valoraremos realmente lo que entre todos hemos sido capaces de conseguir en esta etapa».

Cuestionado por la situación económica que encontrará la futura junta directiva, Manuel Velarde, que dijo no esperar la pregunta, avanzó que no está al 100% todo saneado, «pero las cantidades que se pueden encontrar son insignificantes, al menos, así lo vemos nosotros». En ese sentido, dijo que ya se había abonado la novena mensualidad, faltando la décima, «pero la plantilla tiene garantizado su cobro y espero que lo económico no sea ningún problema para la nueva junta directiva».

Velarde dijo sentirse triste por coincidir el descenso con el 95 aniversario del club, «pero también quiero dar valor a lo que se ha conseguido porque no todo ha sido negativo». Así, recordó las cinco temporadas en la categoría, «creo que eso es digno de resaltar, aunque reconocemos que no hemos sido buenos gestores y ahí están los resultados».

Tras asumir la responsabilidad, el todavía vicepresidente rojiblanco también respondió, a preguntas de los medios, sobre la posibilidad de que la nueva directiva saliera de alguno de los actuales cargos. «No hay nada oficial, pero en la actual junta directiva hay gente preparada y, personalmente, me gustaría que alguno de ellos tomara las riendas», avanzó sobre la presentación de candidaturas que comenzará el próximo 20 de mayo y se prolongará durante cuatro días.