El Diocesano tumba el líder

El Diocesano continúa intratable y festejó con un solvente triunfo sus primeros tres puntos ante su afición. Su última víctima fue un rival de postín, el líder Melilla, que llegaba al Manuel Sánchez López como invicto y sin haber recibido un solo gol. Los tantos de Rubén y Rayco en la primera mitad hicieron inútil el de la honra de la escuadra melillense, obra de José Enrique. El cuadro colegial supo sufrir en la segunda parte para llevarse una victoria de muchos quilates ante uno de los clubes históricos de la categoría.

La primera parte comenzó con ocasiones y con intercambio de golpes entre ambos contendientes. El Diocesano tuvo una clara ocasión antes de cumplirse el primer minuto con un centro lateral que Pablo Guerrero, muy forzado, mandó por encima del larguero cuando estaba en boca de gol. La respuesta del conjunto melillense no se hizo esperar y fue Fran Núñez el que probó al meta local, que salió bien a achicar y evitó el primer gol del partido.

El Diocesano golpeó primero. Rubén aprovechó una falta desde la frontal del área para poner el primero del partido con un exquisito golpeo que se coló por la escuadra. La presión alta de los locales fue muy buena y de ahí salió la falta que dio lugar al tanto del futbolista madrileño. Tras el gol, eso sí, fue el Melilla el que dio un pasito adelante y puso en apuros a los locales, aunque el buen hacer defensivo evitó problemas mayores para Miguel, que apenas tuvo que intervenir en un par de ocasiones.

Tras la pausa de hidratación, el choque se enfrió un poco y el Diocesano consiguió tomar oxígeno después de muchos minutos de asedio. Rayco, al borde del descanso, aprovechó un pase desde el costado izquierdo para poner tierra de por medio tras un gran movimiento en el interior del área que finalizó con un disparo pegado a la cepa del poste ante el que nada pudo hacer Salcedo.

DIOCESANO Miguel; Juanjo Chavalés, Ginés (Armenta, min. 68), Sahuquillo, Rubén, Assane, Javi González (Cabellud, min. 54); Pablo Guerrero (Manu, min. 68), Dani Sales (Margallo, min. 79), Success (Sergio Rivera, min. 54); y Rayco. 2 - 1 MELILLA Salcedo; Pepe Romero (Braun, min. 64), Fran Serrano, Moi (Sergio Pérez, min. 46), Dani Martín (Jordan, min. 85); Alberto Martín, Álvaro Muñiz (David Suárez, min. 73), José Antonio; Fran Núñez, Migue García (Ali, min. 85) y José Enrique. GOLES 1-0: Rubén, min. 9. 2-0: Rayco, min. 42. 2-1: José Enrique, min. 74.

ÁRBITRO Montes García-Navas (Comité madrileño). Mostró cartulina amarilla a Ginés, Javi González, Dani Sales, Rayco y Sahuquillo por parte local, así como a Moi por parte visitante.

INCIDENCIAS Campo federativo Manolo Sánchez, 255 espectadores

En la segunda parte la película fue muy distinta. El Melilla salió mucho más entonado al campo y las ocasiones no tardaron mucho en hacer acto de presencia. La más clara llegó por medio de Sergio Pérez, que entró en el descanso. El futbolista sevillano se plantó en la frontal del área y su chut se estrelló en la madera. En el rebote, José Enrique no atinó a hacer el gol que metiese al equipo melillense de nuevo en el partido. Los chicos de Miguel Rivera se volcaron buscando el tanto, mientras que la escuadra cacereña esperaba atrás y buscaba salir a la contra. De ese modo llegaron las mejores oportunidades del Diocesano para matar el encuentro, con varias arrancadas de Rayco y Chavalés, que fueron un auténtico dolor de cabeza para la zaga del Melilla, que finalmente acabó encontrando el premio del gol. José Antonio metió un balón al área y José Enrique, entrando desde atrás, remató de cabeza y puso la pelota imposible para el guardameta del Diocesano, que, a pesar de su estirada, no pudo evitar el 2-1. Tras el gol, el Diocesano supo jugar muy bien su partido, parando el ritmo del juego y dejando que los minutos pasasen que el rival amenazara su triunfo, el primero ante su afición. Con esta victoria, los chicos de Adolfo Senso acumulan dos jornadas consecutivas venciendo y también dejan atrás el mal sabor de boca de la pérdida del punto por alineación indebida ante el Alcorcón B en el estreno colegial en casa.

Adolfo Senso: «Esta victoria supone más que tres puntos» El técnico cacereño valoró la victoria de su equipo. «Ha sido un partido ante un equipo muy fuerte, hecho para ascender. Nosotros hemos planteado un partido a la contra, con mucho sacrificio. Hemos alternado presión alta y esperarlos atrás y nos ha salido bien. En el segundo tiempo, excepto un fallo de nuestro portero, apenas ha tenido trabajo a pesar de que ellos lo han intentado con muchos centros laterales». Adolfo Senso hizo un análisis del choque, destacando los aciertos y los errores de su equipo. «Nos ha faltado algo de tener la pelota para salir mejor a las contras, más aún con el resultado a favor. Nos hemos precipitado en algunas ocasiones. Ellos tienen mucha calidad y han creado alguna superioridad en los centros laterales. Estoy satisfecho con el trabajo de mis jugadores. Sabemos que esta categoría es así y que vamos a tener que trabajar mucho». Sobre la importancia del choque, ante uno de los equipos más difíciles del grupo, se mostró muy contento. «Este partido vale más que tres puntos. Sabemos que el Melilla va a estar arriba y las dos últimas victorias nos han dado moral, más aún porque lo que viene también va a ser complicado. Llevamos tres partidos invictos en el terreno de juego y ante rivales que no son de nuestra liga estos puntos vienen muy bien». También hizo referencia a la decisión del Comité de Competición, que concedió los tres puntos al Alcorcón B por alineación indebida de Germán. «Nosotros nos hemos abstraído de la decisión del Comité porque es algo ajeno a nosotros. Hay diez días para reclamar y después nos queda ir al Comité Español de Disciplina Deportiva. El equipo está al margen y hoy se ha notado que es así. Estos tres puntos son muy importantes y nos quedamos con eso. No ha habido muchas ocasiones, pero sí que hemos tenido acierto y eso es lo importante», concluyó.

