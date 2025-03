El Diocesano se pone al día en Barcelona ante el Cerdanyola

El Diocesano se pone al día. La escuadra cacereña afrontará este miércoles en tierras catalanas frente al Cerdanyola (Municipal Les Fontetes, 12:00 horas) el ... encuentro liguero correspondiente a la primera jornada. Un envite que los de Adolfo Senso no pudieron disputar en su fecha debido al ascenso del Talavera en los despachos, con la correspondiente inclusión del cuadro barcelonés en el grupo V de Segunda RFEF.

El equipo colegial, que tan solo ha perdido un encuentro sobre el césped, no ha tardado en cogerle el pulso a la categoría. Hasta tal punto es así que una victoria visitante en Sardañola del Vallès supondría un salto en la clasificación, pues los extremeños adelantarían a cinco equipos en la tabla.

Tras el empate a cero protagonizado el pasado sábado frente al Villanovense, el conjunto de Adolfo Senso afronta el envite de este miércoles con el sabor agridulce todavía en el paladar. Si bien el punto frente al equipo serón se da por bueno, también es cierto que los rojillos tuvieron la opción de llevarse los tres puntos, pues desperdiciaron un penalti a su favor. «El buen partido contra el Villanovense no se vio recompensado con los tres puntos, pero el equipo está con ganas», explica el técnico colegial.

Senso, que ya realizó algunas rotaciones frente al Villanovense, introducirá otras variantes frente al Cerdanyola: «Haremos algunos cambios para compensar las cargas».

En cuanto a la plantilla de la escuadra cacereña, el cuerpo técnico del Diocesano cuenta con todos los jugadores a su disposición, a excepción de un Juanjo Chavalés que no se vestirá de corto con el objetivo de que llegue plenamente recuperado a la cita del sábado en el Príncipe Felipe (17.30 horas) frente al otro equipo de la ciudad; el Cacereño.

Precisamente, para preparar el derbi local el Diocesano tendrá menos tiempo del deseado, no solo por jugar entre semana, sino también por el largo desplazamiento de vuelta desde tierras catalanas. El gesto del rival vecino, que habitualmente juega sus partidos como local los domingos a las 12:00 horas, no ha pasado desapercibido en los mentideros futbolísticos de la capital provincial, hasta tal punto de que no son pocos los aficionados que en los últimos días han criticado la falta de elegancia y comprensión por parte del decano del fútbol extremeño.

No obstante, en el seno del Diocesano no se piensa más allá del partido de este miércoles ante un rival que en sus cinco partidos disputados no conoce a victoria.