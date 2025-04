El Diocesano mejora pero no le alcanza para ganar

Senso: «En el primer tiempo estuvimos atenazados por la situación»

El entrenador del Diocesano, Adolfo Senso, vio «dos mitades distintas» en el encuentro, con una primera en la que «ellos fueron mejores» y una segunda en la que «el equipo reaccionó y estuvo mejor». «No es que hayamos dominado al Atlético Paso, pero hubo otra actitud», opinó.

Senso matizó que en realidad en la primera parte primó que sus jugadores no estaban «bien colocados», ya que «ellos jugaban con tres centrales y dos puntas y por dentro tenían más gente». «Tardamos en mover las piezas y tuvimos la mala suerte del penalti», lamentó, en «una salida de balón a favor».

Tras reajustar al equipo, lo vio «más cómodo en la segunda parte», justo tras «dejar más suelto a Varona y tirar a Dani Sales más al medio». «El equipo se soltó más, porque quizá en el primer tiempo estuvimos atenazados por la situación en la clasificación», admitió.

El técnico criticó que el plantel palmero «perdió mucho tiempo» en la segunda parte, para que luego «diera cuatro minutos de añadido». «No me gustó nada el arbitraje, y no es porque no se haya ganado», argumentó. «Habló mal a los jugadores y no se les dirigió de manera correcta, cuando ellos protestaron mucho y se lo consintió», censuró.

Aunque clasificatoriamente el punto no signifique un gran avance, consideró que «lógicamente» sí debe servir en lo anímico. «Nuestro equipo está falto de confianza en algunas zonas del campo y este punto debe servir para reforzarla», esgrimió.

Senso cree que «el equipo no ha adquirido aún la madurez suficiente» en la categoría como «para mantenerse siempre bien situado y llevar el partido al terreno que le es más propicio».

Pero, con todo, cree que queda tiempo para reaccionar, pese a que ahora el calendario se complique con varios duelos de rivalidad regional: «Estamos buscando encadenar ese par de buenos resultados, pero se nos resiste por unas causas o por otras. Los partidos hay que jugarlos con la misma cara e ir a ganarlos».