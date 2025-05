El Diocesano firma otro empate que le sabe a poco

Adolfo Senso: «El punto es bueno, pero sumar de uno en uno no nos vale»

Adolfo Senso valoró el punto en Socuéllamos como «bueno», pero reconoció que sabe a poco por la necesidad que tiene su equipo. «Sumar de uno en uno no nos vale». Recordó que su equipo se jugaba mucho más que el Socuéllamos, dada la situación en la tabla. Aún con todo, Senso estaba «contento» con el trabajo realizado por su equipo que «compite y se entrega», pero sigue negado de cara al gol. «Hemos tenido ocasiones, pero no hemos sido capaces de materializarlas», apuntó. Una dificultad que el Diocesano arrastra «desde principio de temporada» y que ha tratado de paliar con la llegada de refuerzos en el mercado de invierno, aunque aseguró que el equipo «está notando» las lesiones de jugadores importantes, como la de Guiliano. Senso lamentó que el colegiado no hubiera dado por válido el tanto de Juanjo Chavalés en el primer acto que no subió al marcador porque entiende «que se ha visto en imágenes que es legal» y hubiera supuesto un plus para el segundo tiempo. Reconoció haber sufrido por «los centros laterales» del rival, que es por donde más peligro generó el Socuéllamos. Y añadió que sus jugadores se «notan atenazados» por la situación en la tabla. «Sabíamos que tendríamos que luchar por mantener la categoría», finalizó el preparador del cuadro cacereño.