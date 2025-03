El Diocesano despierta tarde y cae con honores

Adolfo Senso: «El resultado es muy abultado para lo que se ha visto en el campo»

Adolfo Senso se lamentó especialmente de «las tres acciones a balón parado del primer tiempo», lances clave, en su opinión, que condicionaron el devenir del encuentro: «Esas jugadas las defendimos muy mal. La primera en una falta en la que la barrera se abre; luego en un córner en el que defendemos mal; y después un penalti, que no sé si es justo o no, porque no lo he visto, pero imagino que si lo ha pitado el árbitro habrá sido», argumentó el entrenador.

El técnico del equipo cacereño valoró, sin embargo, positivamente la reacción de su equipo «en la segunda parte», donde sus jugadores elevaron sustancialmente el nivel. «El equipo después ha jugado bastante mejor. El resultado creo que es muy abultado para lo que se ha visto en el campo», subrayó.

«No digo que el resultado sea injusto ya que el Melilla es merecedor del triunfo, porque ha marcado tres goles y ha tenido más ocasiones de gol que nosotros, pero todo se resume en esas tres jugadas a balón parado. Creo que nosotros hemos merecido algún gol más porque, sobre todo al final, hemos tenido tres o cuatro ocasiones», finalizó, en la misma línea, Adolfo Senso.