Diez minutos de prudencia y de coherencia

Juanma ha conseguido en tiempo récord que su equipo se libere y disfrute mentalmente de su trabajo. Ha conseguido una racha larga de resultados muy positivos para el corto plazo del club. También que la plantilla deje de acumular bajas por lesiones. Y sin embargo, aunque es muy feliz, a veces al técnico emeritense se le tuerce el gesto. Fue nombrar el periodista la palabra Alicante (donde se va a celebrar el playoff de ascenso) y frenarle en seco.

«Es la tercera vez que lo escucho hoy y, cada vez que alguien la pronuncia, me sube algo por aquí que...». Se la escuchó primero a un compañero del cuerpo técnico, luego a un mandamás del club y, por último, en la rueda previa al encuentro de mañana. «Quedan nueve partidos, así que pies en el suelo, que nosotros necesitamos estar metidos en lo que nos toca ahora, y no pensar en castillos en el aire, que luego vienen las hostias y nos duelen de cojones. No pensemos en el futuro. El futuro es hoy, mañana y el domingo, y no hay más. Ya vendrá lo que tenga que venir. Nuestro futuro no pasa por Alicante sino porque el domingo seamos nosotros. Si no, no vamos a ir a ningún lado. Hay que estar en entrenar bien y en competir cada domingo. Y seguramente que, con eso, iremos donde tengamos que ir. Pero ya llegará. Vamos a ir con cuidado. ¿Qué nos está dando resultados? ¿El entrenar y el competir bien? Pues vamos a seguir con eso y nada más».

Un discurso que suda coherencia y prudencia por todas y cada una de sus palabras. En esa reflexión y en cualquier otra. Por ejemplo, también le preguntaron por si se podía fallar mañana ante el San Fernando canario, después de sumar 23 de los 27 últimos puntos en juego. «¿Pero qué es fallar para ti?», repreguntó desde su tribuna.

«Perder o empatar», fue contestado. A lo que prosiguió: «No tenemos entonces el mismo concepto de fallar. Fallar, para mí, es que salgamos el domingo y no seamos nosotros mismos. En fútbol pueden pasar mil accidentes y los resultados dependen de ellos, pero solo fallaríamos si no volviéramos a ser un equipo intenso, comprometido con el esfuerzo, en los retornos, en ser compactos... y a partir de ahí vamos a ser lo que hemos venido siendo los últimos domingos. Si hacemos eso no estaríamos fallando. Y si somos nosotros, los porcentajes de victorias se acercan».

Para recibir mañana al antepenúltimo clasificado (11.30 horas, estadio Romano), Juanma no podrá contar con el sancionado Goma y el lesionado Lagoa, pero recupera a Gaspar, Diego López, Merenciano y Cubo respecto a la última jornada.