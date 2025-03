«Me dieron la oportunidad cuando nadie me la daba»

Trece partidos le bastaron a Josh Farrell para meterse en el bolsillo a la afición del Villanovense. El futbolista galés, aunque nacido en Marbella, ... fue sin duda una de las grandes revelaciones del conjunto serón el pasado curso, pese a llegar en el mercado invernal procedente del Torremolinos. Con apenas 19 años, no venía avalado por grandes cifras goleadoras, pero el delantero pronto se ganó la confianza de Gus y respondió con tres dianas. Un buen momento que se tradujo también en la llamada del seleccionador sub21 de Gales el pasado mes de marzo.

No cabe duda de que su nombre habrá aparecido sobre la mesa de diversos equipos en este mercado, pero sólo unos días después de celebrar su 20º cumpleaños, el Villanovense anunció su continuidad. «El Villanovense me dio la oportunidad cuando nadie me la daba y tengo que devolver esa confianza», expresaba Josh Farrell como protagonista del amistoso contra el Rayo Majadahonda en el que firmó el tanto del empate. «Aquí estoy muy a gusto, he caído de pie», reconoce sobre estos meses en Villanueva de la Serena.

El atacante, formado en la cantera del Granada, ha comenzado con buen pie la pretemporada haciendo gala de su olfato goleador, pero también de su buena sintonía con el resto de compañeros, los de la pasada campaña y los que acaban de llegar. «Lo que más me ha gustado en lo colectivo es el esfuerzo, que es lo que se busca, y que cada uno trabaja por el otro», dice sobre lo visto en ese amistoso contra el equipo madrileño de Primera RFEF, «las sensaciones han sido positivas, hemos salido con más respeto hacia el rival, pero hemos sabido encontrarnos bien y adaptarnos al partido».

En lo colectivo, Farrell destaca que han logrado conformar un equipo, «eso se nota tanto dentro del vestuario como en el campo»; mientras que, en lo individual, se mostró satisfecho por el tanto anotado, «un delantero vive de goles y te da mucha confianza para entrar en la temporada».

A falta de poco más de quince días para el arranque de la competición, fuera de casa contra el Talavera, el atacante confía en que esta temporada los serones podrán «dar un buen golpe en la mesa y luchar por algo bonito».