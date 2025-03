Día clave para el futuro del Badajoz

Luis Díaz-Ambrona ha dado el paso que pedía el binomio formado por Agapito Iglesias y Luis Oliver y ha convocado para este miércoles ... al consejo de administración del Badajoz. En el orden del día de esta junta de urgencia solo se contempla un punto y pasa por decidir la entrada de dos miembros del grupo que reclama la propiedad del club.

Todo puede pasar

El consejo está compuesto por Díaz-Ambrona como presidente, Miguel Leyva como consejero delegado y Juanma Zapata como consejero independiente y representante de la Plataforma Sentimiento Blanquinegro. Víctor Arana, aunque anunciado este verano tras la junta por el club, no fue inscrito finalmente y Alfredo Gómez-Landero presentó su renuncia, por lo que la votación es cosa de tres y no existe voto de calidad que prevalezca en caso de empate. El colectivo de aficionados y pequeños accionistas emitía este martes un comunicado en el que deja clara su postura neutral en esta lucha de poder entre el bando mexicano y el tándem Iglesias-Oliver y se abstendrá. «Sentimiento Blanquinegro no se posicionará favorable a ninguna de las partes mientras no ofrezcan garantías de buen gobierno en beneficio último del club», expone en la nota. De esta manera, la vuelta al consejo de Javier Peña y otra persona de la confianza del grupo Oliver –que pudiera suponer también el regreso de Alejandra Oliver– queda en manos de la decisión de Miguel Leyva y Díaz-Ambrona. La postura del representante de Andimi está clara que será contraria, mientras que quedaría por conocer hacia donde apunta el actual presidente, aunque por la mera convocatoria de dicho consejo y su significativa ausencia en el palco en el último partido ya daría una pista de por donde se podría decantar o llevarle al extremo de que presentar su dimisión. Incluso, para complicar aún más la ecuación, tampoco se podría descartar que el grupo mexicano se acogiera al artículo 244 de la Ley de Sociedades de Capital y por cooptación propusiera otro consejero para reemplazar a Gómez-Landero o Víctor Arana para contar con mayoría. Cada parte tratará de jugar sus cartas.

Con este paso, si saliera favorable a la entrada de los dos nuevos miembros, el grupo de Oliver tomaría el control del club y ganaría así tiempo para tener poder de actuación mientras se celebra la junta general de accionistas que tendría lugar en un mes y medio después de ser publicada su convocatoria.

De salir rechazada la propuesta, el grupo de Oliver actuaría bajo la facultad de tener la titularidad del cien por cien del capital social de Lanuspe SL, sociedad con el 99,75 por ciento de las acciones del Badajoz, para convocar dicha junta de accionistas. En ese sentido, para llegar a este punto el entorno del empresario navarro ya había iniciado una serie de movimientos para tener potestad de acción al asumir el control de Lanuspe, en virtud de una cláusula resolutoria por incumplimiento en los pagos de la compra de acciones por parte de los mexicanos y celebrar una junta universal para cesar a Miguel Leyva y José Luis Orantes como administradores solidarios y nombrar a Javier Peña como administrador único de la mercantil que queda ahora participada por Inversiones Agapito Iglesias, Viriato Sport SL y Alejandra Oliver como nuevos socios. Unos cambios en su órgano de gobierno que fueron certificados en escritura pública ante notario.

El grupo mexicano, mientras tanto, se mantiene firme en su posición al considerarse dueño legítimo de la entidad blanquinegra y sigue adelante con la actividad diaria del club en el Nuevo Vivero. De momento, continúa con su habitual hermetismo y no se pronuncia al respecto.

Todas estas maniobras por hacerse con el control del Badajoz son seguidas con especial atención por la Plataforma SB. «Nos ocupa exigir una gestión del Club Deportivo Badajoz a la altura de su historia y de la calidad de su afición», recoge en su comunicado. La agrupación de seguidores y accionistas minoritarios añade que ambas partes les genera recelos sobradamente fundados y dudosa credibilidad. «Ni los actuales dirigentes ni ninguno de los que se postula dan la talla, ni por capacidad, ni por su trayectoria, ni por haber demostrado ser honestos y dignos de nuestra confianza». Ante la invitación del grupo de Oliver a que, en su supuesta vuelta al club, formen parte de la gestión «nuestra respuesta será rotundamente no» y añade que «en ningún caso nuestra motivación es entrar a formar parte del club, ni ser compañeros de viaje de personajes de cuestionable reputación, con antecedentes acreditados en desfalcar clubes de fútbol». Además, aclara que Sentimiento Blanquinegro no ha tenido contacto con Luis Oliver ni tiene relación con nadie de su entorno desde que en febrero del año pasado se traspasaran las acciones de Lanuspe al grupo mexicano y Alejandra Oliver presentara su dimisión.

Este colectivo recuerda que su finalidad es velar por los intereses del Badajoz. «Garantizamos a la sufrida afición pacense que mientas el Club Deportivo Badajoz exista y compita lucharemos con todos los medios a nuestro alcance por una buena gestión de la entidad y no nos temblará el pulso para denunciar cualquier acción que cause daño a nuestro club. Con el Club Deportivo Badajoz no se juega», sostiene la Plataforma SB.