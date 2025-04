Desastroso tropiezo del Don Benito hacia el 'playout'

Las cuentas no salieron en la calculadora del Don Benito que falló en lo más básico, ganar a un descendido San Fernando, y tiró por ... tierra cualquier opción de permanencia directa para desesperación de la grada del Vicente Sanz. Tan crispada terminó la afición que, al acabar el partido, se deslució el homenaje a su capitán Gonzalo en su retirada ya con muy pocos aficionados en el estadio.

Pese a la gran cantidad de sumas y restas posibles, lo cierto es que los rojiblancos necesitaban ganar y, sobre todo, esperar que no lo hicieran Mutilvera y Logroñés B, los mejor posicionados para la salvación después del último tropiezo del Don Benito en Tamaraceite. Un empate que hoy se demuestra clave en el agónico final para el representante extremeño en el 'playout' que se disputará en Alicante.

Pese a ello, llegaban vivos a esta última cita en el Vicente Sanz y los ánimos estaban por las nubes en la primera mitad con un Don Benito superior ante un inofensivo San Fernando. En el primer cuarto de hora ya se contaban dos ocasiones para el conjunto local, la primera una internada de Trinidad para asistir a Agudo y la segunda una falta peligrosa desde la esquina del área botada por Abraham Pozo. En ambos casos, apareció el portero Samu Pérez para evitar el primer tanto.

Tímidamente respondió el conjunto canario con un centro que dejó tocados tanto a Sebas Gil como a Rayco en un choque fortuito que obligó a parar el partido varios minutos y también al primer cambio de los visitantes pues Rayco no pudo continuar. Poco después, perdonó el San Fernando tras una mala salida del guardameta rojiblanco.

A partir de ahí, empezó el monólogo local con varias ocasiones consecutivas para adelantarse en el marcador. Primero con un remate al larguero de Agudo en un gran centro de Trinidad, después fue Raly el que disparó a las manos del portero y acto seguido Lolo Pavón remataba alto de cabeza. Pero sobrepasada la media hora de juego seguía el 0-0 en el marcador. Hasta que apareció David Agudo para, esta vez sí, abrir la lata con un gol de vaselina que dedicaba a su capitán Gonzalo, en la grada por lesión (1-0).

Don Benito Sebas Gil; Álex Herrera (Álex Jiménez, min. 82), Lolo Pavón (Garrido, min. 82), Trinidad, Álex Guijarro, Miquel (Santana, min. 63), Carlos López, Abraham Pozo, Raly (Turmo, min. 63), Dani Martínez y David Agudo (Isa, min. 82) 2 - 2 San Fernando Samu Pérez; Stephane, Manu Alemán (Isidro, min. 46), Enrique (Socorro, min. 46), Castaño, Leto (Trujillo, min. 56), Aitor Brito, Omar, Álex Cruz (Hugo Almeida, min. 79), Rayco (Moller, min. 23) y Farías. Goles: 1-0: David Agudo, min. 37; 2-0: Dani Martínez, min. 42; 2-1: Farías, min. 52; 2-2: Socorro, min. 87.

Árbitro: Samir Amar Ahmed (melillense). Amonestó a los locales Pavón y Álex Herrera y a los visitantes Alemán y Rayco.

Incidencias: Unos 900 espectadores en el municipal Vicente Sanz.

La calculadora empezaba a sumar a favor del Don Benito que sabía también de la necesidad de una victoria holgada por si la salvación pasaba por el golaveraje. Así, sin soltar el pie del acelerador, en el 42 apareció Dani Martínez para rematar a gol una asistencia de David Agudo (2-0).

Antes del descanso, Manu Alemán probaba los guantes de Sebas Gil que enviaba a córner y en área contraria era Abraham el que lo intentaba, sin éxito, con una vaselina sobre Samu Pérez.

Así, la calculadora sonrió a los de Roberto Aguirre durante 45 minutos en los que la afición rojiblanca fue feliz con la victoria parcial de su equipo que coincidía con otros resultados favorables en el resto de grupos. Sin embargo, las cuentas empezaron a echar humo en la segunda parte y el Don Benito se fue apagando hasta no dejar ni las cenizas.

El gol de la Mutilvera y el empate del Logroñés B obligaban al Don Benito a marcar más goles para superar en el golaveraje al conjunto riojano. Si la calculadora echaba humo, no menos lo hacían los móviles en la grada en busca de un milagro lejos del Vicente Sanz. Mientras, sobre el césped, el meta visitante se crecía con dos grandes intervenciones primero ante un disparo de Abraham Pozo desde el área pequeña y después ante Agudo.

Pero lejos de llegar el milagro en forma de goleada, Farías echó un jarro de agua fría tras batir a Sebas Gil en el mano a mano para recortar distancias (2-1). En ese momento, algún cable se rompió en el engranaje rojiblanco que desapareció por momentos en ataque y dio alas a un San Fernando sin objetivos, pero con ganas de llevarse algo de su último partido en la categoría.

A la hora de juego movió Aguirre el banquillo para dar entrada a Turmo y Santana en lugar de Raly y Miquel. Un movimiento que parecía aire fresco arriba, pero no, no fueron el revulsivo esperado. Poco o nada se vio ya del Don Benito en ataque mientras empezaba a sonar el runrún de la grada con el gol del Logroñés B. La victoria ya era inútil en lo matemático, pero no en lo psicológico.

Quemó las naves Aguirre con un triple cambio, aunque sólo Isa Drammeh con perfil ofensivo para un tramo final en el que el castillo de naipes terminaba de derrumbarse con el empate del San Fernando en un nuevo mano a mano de Sebas Gil esta vez ante Adrián Socorro que no falló (2-2). El gol cayó como una losa para un Don Benito que ni siquiera logró regalar un último triunfo a su afición en esta decepcionante temporada que puede convertirse en desastrosa este domingo al enfrentarse al siempre imprevisible 'playout' ante Águilas, Cerdanyola o Gimnástica Segoviana. El sorteo será este lunes a partir de las 11.30 horas.