Un desafío mayúsculo para la redención del Badajoz

El Talavera, líder del grupo 5 de Segunda RFEF, llega en el peor momento para un Badajoz en plena reconfiguración, reseteo y asimilación de una ... ruta alternativa para salir de la crisis. El técnico blanquinegro, Iñaki Alonso, insiste en los brotes verdes de la primera parte en Navalcarnero como cimiento sobre el que fijar las nuevas bases. Pero la realidad es que la fortaleza de las vigas que deben soportar un armazón táctico y de filosofía de juego aún están en proceso de asentamiento para afrontar las embestidas de un coloso. Sin embargo, en el fútbol la cátedra se reescribe continuamente y las variables son infinitas a la hora de determinar un resultado. A nivel estadístico, la balanza se decanta a favor de un conjunto cerámico que llega con 18 puntos, 12 más que los extremeños, tras vencer cinco encuentros y empatar tres, sin haber hincado todavía la rodilla.

Sus números ofensivos, con once tantos, no son espectaculares, pero sí la solidez atrás, encajando únicamente dos goles en ocho jornadas. El técnico del bloque pacense está sobradamente avisado del potencial de los manchegos. «Es un equipo muy solidario, que cuenta con la plantilla más completa de la categoría». Más allá de los quilates que atesoran, resalta que, además, «están 'on fire', les van las cosas, tienen una estructura de 4-3-3 y nos van a someter por momentos porque tienen mucha calidad, por eso van líderes, las casualidades no existen» .

Los ingredientes no son los más propicios para una reacción aunque, si se produce, el impacto se verá multiplicado exponencialmente. «Es una grandísima oportunidad de ver a qué nivel estamos, de si somos capaces de dar un golpe en la mesa», exponía el preparador vasco en su comparecencia de este viernes.

Badajoz: Miguel Narváez u Óscar Santiago, Fran Grima, Borja López, Miguel Núñez, Carlos Cordero, Toni Jou, Petcoff, Samu Manchón, Jurgi Oteo, Adri Carrasco y Carlos Cinta. - Talavera: Biel Ribas, Dani Ramos, Carlos Daniel, Connor, Javi Rey, Tass, Abeledo, Rementería, Edu Gallardo, Loukou y Dago. Árbitro: Palomares Gutiérrez (comité andaluz).

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 20.00.

La crispación se ha instalado en el Nuevo Vivero desde hace algunas semanas con la marcha aberrante del Badajoz, sumando en casa dos derrotas un empate y una derrota. «Tenemos nuestra presión y hay que saber gestionarla. Estamos obligados a jugar el partido como si fuera el último, si somos capaces de meternos en esa espiral, estoy seguro de que la gente nos va a ayudar». El técnico vizcaíno resaltaba la importancia de la hinchada en la reacción de los suyos, siendo consciente de que «venimos de un túnel y es el momento de renovar la energía».

El duelo de este sábado (20.00 horas) supondrá el debut de Iñaki Alonso en el banquillo del coliseo blanquinegro, «el marco me parece precioso, el campo me encanta, respira fútbol por todos los sitios, en los túneles, en los vestuarios y cuando estamos entrenando; es pura historia del fútbol. Tengo muchísima ilusión y ganas». Una admiración que comparte su homólogo del Talavera, Pedro Díaz: «Es un espectáculo, una alfombra, trataremos de hacer nuestro juego, divertirnos, disfrutar y conseguir los tres puntos».

En cuanto a la alineación, la principal duda sigue residiendo en la portería, donde el primer asalto lo ganó Miguel Narváez, aunque no es descartable que haya relevo bajo palos. «Me gustan los dos. En cuanto a Narváez, es un jugador de la casa, que ha mamado el Badajoz, con personalidad, inteligente... Pero Óscar Santiago me parece un profesional y una persona espectacular en el día a día, que trata de sumar. Hay muy buena relación entre los dos y el único mensaje que les mando es que haya competencia, se tienen que apretar». Chacartegui, que se ha perdido los dos últimos encuentros por lesión, ha vuelto a entrenarse con el grupo y puede entrar en la lista, aunque no se espera que salga de inicio, ya que tras su convalecencia está falto de ritmo.

El técnico del Talavera, Pedro Díaz, resalta de su adversario que «es un gigante dormido que despertará en algún momento, esperemos que no sea este sábado y podamos ganarle. Debemos aprovechar la situación para sacar un beneficio nuestro».