Una derrota que obliga a seguir mirando hacia abajo

Aguirre: «Después del primer gol, vi al equipo con muchos problemas»

«Se escapa el partido en el arranque del segundo tiempo. En el primer gol cometimos errores, el segundo se veía venir; al final te gana el rival que fue mejor que tú», afirmaba Roberto Aguirre tras la derrota contra el Ceuta que calificó como justa. «Cuando un equipo gana es difícil decir que no es justo, hemos encajado dos goles y hemos hecho cosas mal que nos tenemos que hacer mirar. No estoy contento tampoco con decisiones que tomé», añadía con autocrítica. El técnico vio a su equipo incómodo por momentos: «Después del primer gol, vi al equipo con muchos problemas, aunque siguió después intentándolo, no era suficiente».