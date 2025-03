La derrota no amarga al Villanovense

La semana pintaba muy dulce, pero terminó con mal sabor de boca para el Villanovense. El triunfo contra el Navalcarnero a domicilio y la ... nueva gesta copera habían insuflado ánimos renovados al equipo serón, pero el Badajoz impidió culminar una semana fantástica. Sin embargo, ni la derrota puede amargar a un Villanovense que parece haber encontrado su punto de inflexión.

«A pesar de la derrota, el balance de la semana es positivo», afirmaba Ángel Gómez, central del Villanovense, tras caer este domingo contra el Badajoz, «hemos perdido, pero el equipo lo ha dado todo, hemos ido a ganar y no podemos recriminarnos nada». Para el espigado defensa serón, la semana ha sido buena y sirve para cortar la mala racha. «El equipo ha cambiado la mentalidad, el equipo juega bien, después de que en los primeros partidos estuviera algo irregular, pero aunque hemos perdido, hemos hecho tres partidos muy buenos», insistía.

Reconocidos los errores atrás, Ángel entiende que eso condenó al equipo «a ir todo el partido a remolque para intentar remontar». Pese a ello, valoró la gran cantidad de ocasiones que tuvieron ante un Badajoz que fue más eficaz. «Te preguntas por qué has perdido; ellos han tenido dos y la han metido, nosotros hemos tenido 10 y no hemos podido hacerlas», se lamentaba en sala de prensa; «llegas al vestuario y no sabes qué hemos hecho mal o por qué no entra, pero ya entrará; hay que seguir trabajando e intentar no conceder tanto sobre todo en casa».

Como nota positiva, destacó que el equipo ha llegado bien físicamente, pese a la carga de minutos con tres partidos en una semana. «Lo hablamos a principios de semana, que íbamos a intentar sacar los tres partidos», dice el defensa granadino, que también quiso poner en valor el apoyo de la afición en estos dos últimos partidos en el Municipal Villanovense: «Es un apoyo cuando la gente canta y aprieta; el equipo juega bien, en casa está fuerte y el siguiente partido es en casa otra vez». El Villanovense recibe al Getafe B el domingo a las 12.00.

Con 20 años y en su primera experiencia en la categoría, Ángel Gómez se ha hecho un hueco en la defensa del Villanovense jugando ocho de los diez primeros partidos, siete de ellos como titular. «La gente me hablaba muy bien del club y los compañeros me han ayudado mucho también a adaptarme rápido, porque llegué un poquito más tarde», dice sobre estos primeros meses, «estoy muy contento con el club, con la gente y muy a gusto».