Derbi de tendencias opuestas en el Príncipe Felipe

Confrontación de tendencias en el Príncipe Felipe. El Cacereño, errante en cuanto a resultados en el último tramo liguero, intentará este domingo (Príncipe Felipe, 12: ... 00 horas) desafiar a la lógica de las dinámicas ante un Villanovense que, además de haberse convertido en la auténtica bestia negra para los de Julio Cobos en los últimos ejercicios, llega a este derbi regional henchido de moral y con la tercera plaza recién estrenada.

Para el entrenador del conjunto local, el partido «será muy interesante por muchas circunstancias. Nosotros queremos cambiar esta racha de malos resultados ante el equipo que mejor racha lleva desde que comenzó 2023», dice Cobos. El técnico espera que, ante el Villanovense, sus jugadores puedan adquirir un extra de motivación para cambiar la dinámica. «En el fútbol siempre vienen malas rachas. Las ocasiones se están creando, pero no somos capaces de finalizarlas. También nos cuesta dejar la portería a cero. Se une todo un poco. Contra esto solo queda trabajar y afinar. Tenemos que recuperar esa línea de la primera vuelta».

Gus, el homólogo de Cobos en el banquillo visitante, no se fía ni un ápice del decano del fútbol extremeño. «Es un partido complicado, como todos. El Cacereño es un gran equipo, está dirigido por un gran técnico y la trayectoria le avala. Creo que es la primera vez en toda la liga que están fuera del playoff, pero creo que a final de temporada terminarán en playoff. Sus números lo dicen, es un equipo goleador que solamente ha perdido un partido en casa; lo normal es que encaje pocos goles y es un equipo muy compacto y equilibrado».

El técnico serón, que ha logrado cambiar la imagen del Villanovense desde su llegada, reconoce que el encuentro será especial por el hecho de tener enfrente a Julio Cobos, con quien guarda una buena relación. «Me llena de orgullo tenerle al lado, siempre ha sido un referente para mí en esto del fútbol y, no porque sea amigo mío, porque por donde ha pisado ha dejado su sello. Lo sabemos en esta casa y en el Cacereño lleva cuatro temporadas espectaculares; le deseo lo mejor siempre que sea a partir de las 14.00».

Sobre el tipo de partido, Cobos espera a un Villanovense atrevido. «Ellos van a venir a presionarnos, a intentar crearnos dudas y a ponernos a nuestra afición en contra. Es lo que yo haría. Tenemos que tener calma y estar tranquilos. En defensa tenemos que ser más contundentes y seguros. Concedemos poco, pero lo poco que concedemos nos está penalizando mucho. El equipo necesita una victoria como el comer y estoy seguro de que cuando la consigamos desaparecerán las dudas. Cuando vienen estos malos momentos, la mejor medicina es una victoria».

El entrenador del Villanovense, por su parte, no cree que la racha de cinco partidos sin ganar afecte a los jugadores del Cacereño una vez salgan al terreno de juego. «Cuando analizas los equipos y ves un poco su trayectoria y sus futbolistas no te puedes engañar porque ahora por circunstancias no le están saliendo los resultados. Nosotros también hemos pasado por esa época en la que teníamos muy buenas sensaciones y los resultados no salían, pero el equipo andaba bien. Psicológicamente te puede influir, pero cuando salen los futbolistas al césped no se miran clasificaciones ni dinámicas», explica Gus.

Asimismo, el preparador del equipo visitante tiene palabras de reconocimiento para su rival. «Para todos los partidos hay un plus de motivación. El Cacereño es un equipo que viene de jugar playoff, no nos olvidemos que el año pasado a este equipo, que era un recién ascendido, Julio le hizo jugar playoff y eso es un hecho que no me lo estoy inventando. Es un equipo bien trabajado tanto en defensa como en ataque, dominan muy bien su campo y creo que como no estemos a un nivel muy por encima, al final el resultado no será el más deseado para nosotros».

El Cacereño lamentará las ausencias de los sancionados Ruymán y Molina, así como la del lesionado Karim, quien aún deberá permanecer al menos dos o tres semanas más alejado de la competición por dolencias en una rodilla. En el Villanovense, aunque Gus no tiene determinado un once de gala, es difícil que varíen mucho las caras respecto a lo visto la pasada jornada frente al Leganés B. Para la ocasión, se espera un buen ambiente de fútbol.