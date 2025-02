Derbi de sueños y pesadillas

La mitología griega diferenciaba a dos dioses presentes en los sueños. De un lado, Morfeo, aquel que vela por los buenos sueños; del otro, Fobétor, ... responsable de las pesadillas. En esa dualidad mística andan el soñador Villanovense y el aterrado Mérida, algo que volvió a quedar patente anoche. Engatusados por Morfeo, los serones siguen en una nube desde su victoria contra el Córdoba, desde entonces, van ya cuatro victorias consecutivas y esa regularidad soñada. Mientras, enmarañado en las trampas de Fobétor, el Mérida sigue inmerso en su oscuridad y Javier Álvarez de los Mozos tampoco ha sido por el momento el portador de luz.

El cuadro romano saltó al campo con el previsible once, tampoco son muchas las alternativas disponibles como ya ocurría antes de la llegada del técnico burgalés. En el conjunto local, Juanma Pavón salía con el mismo once inicial que contra el Montijo, con el único cambio de Espín, que cumplía ciclo, por Javi Sánchez en su primera titularidad. Así las cosas, el duelo empezó con un Mérida más incisivo que quería despertar y, en apenas cuatro minutos, ya puso en aprietos a De la Calzada con un disparo de bocajarro de Marckus que se quitó de encima el meta serón. Poco después, los romanos llegaban de nuevo con peligro con un centro desde la derecha que no encontró rematador.

La intensidad del Mérida se mantuvo ese primer cuarto de hora, pero fue de más a menos hasta desvanecerse. Y eso que no fue hasta el 24 cuando llegó la primera intervención con las manos de Javi Montoya tras un remate de Escudero. Un minuto después, Viñuela disparaba alto. Dos fogonazos que hacían ver que el Villanovense no estaba fuera del partido en una primera mitad que avanzaba con intensos capítulos del duelo entre Seth y Ebuka, enzarzados en una bonita batalla en cada acción. Pero De la Calzada y Javi Montoya no tuvieron más apariciones en este primer acto y el resultado se mantuvo intacto hasta el descanso.

En la segunda, cambio de rol. El Villanovense salió más intenso, espoleado por un combativo Seth que desquició por momentos a la zaga emeritense, haciendo incluso titubear al siempre fiable Bonaque. El delantero serón la tuvo primero en el 59, pero su disparo se marchó al lateral de la red. Dos minutos después, encontró el premio a su insistencia tras cazar un fallo de Javi Montoya para empujar el balón a gol (1-0). Todo ello, en un córner que él mismo había provocado con su presión.

Parecía que los serones ya habían hecho lo más difícil, pero no, lo complicado era mantener hasta el final esa pírrica ventaja. Y, mirando al banquillo, era Pavón el que tenía más opciones para jugar esa baza. De los Mozos dio entrada a Aitor Pons en lugar de Rocha y poco después se veía obligado a cambiar a Mario Robles por lesión dejando su sitio a Pedro Lagoa. En el Villanovense, entraba Sillero y se marchaba ovacionado Seth al que seguramente la tarjeta amarilla le privó de jugar algún minuto más en su estreno como goleador.

Pero nadie en ese tramo final logró despertar del mal sueño al Mérida, que sólo dispuso de una llegada de Lolo Plá para tratar de llevarse al menos el empate y no desplomarse a la novena posición; mientras tanto, Morfeo seguía protegiendo al Villanovense que mantiene el sueño intacto, es cuarto y se sitúa a doce puntos del descenso.

«Estamos vivos, queremos soñar, pero somos realistas» «El Mérida ha salido más enchufado y poco a poco le hemos ido ganando terreno, en la segunda parte hemos salido más metidos», reconocía Juanma Pavón, que coincidió con De los Mozos en el peligro de su equipo a balón parado. «Resultado justo y sufrido ante un todopoderoso Mérida», valoraba el técnico que apuntaba a la precipitación en el cuadro romano: «Creo que hay muchas prisas, el Mérida llevaba buenos números y ha sido destituido un entrenador». Sobre su equipo, está dispuesto a soñar: «Volvemos a demostrar que estamos vivos, que queremos soñar, pero somos realistas». Juanma Pavón Técnico del Villanovense

«Perdemos los partidos por propia impotencia» De los Mozos atendió a los medios, de nuevo, con sus jugadores «llorando» en el vestuario. «Perdemos los partidos por propia impotencia, creo que no hemos sido inferiores al Villanovense en ningún momento del partido. El único peligro que nos han hecho ha sido a balón parado y nosotros, sobre todo al inicio de la primera parte, hemos tenido alguna opción», resumió. «El equipo hasta el gol ha estado francamente bien. Cuando ocurren estas cosas, parece que ganar es un mundo; hay que sacar conclusiones de lo que hemos hecho bien y mejorar lo que hemos hecho mal», concluía. Javier Álvarez de los Mozos Técnico del Mérida