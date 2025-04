Derbi de reencuentros en el Nuevo Vivero este domingo

Más allá de la trascendencia de los puntos para dos equipos necesitados, el derbi de este domingo supondrá el reencuentro de algunos jugadores con la ... que fue su casa. Sobre todo será especial para Abraham Pozo, uno de los fichajes estrella del Montijo. El atacante de Pueblonuevo recaló en el Badajoz de la mano de Víctor López en el verano de 2014 y durante dos temporadas en Tercera División se convirtió en uno de los principales bastiones ofensivos. Su último partido fue el duelo del playoff de ascenso a Segunda B ante el Choco en mayo de 2016. Pese a marcar, no pudo evitar la eliminación.

En su marcha, aseguró que su intención era seguir ligado a la entidad extremeña, pero señaló directamente a Agustín Izquierdo como el responsable de su adiós al ofrecerle una oferta de renovación a la baja que no podía aceptar. Declaró que desde entonces sería «un blanquinegro más». Aunque su presencia en el once de Emilio Tienza está siendo algo irregular este curso, todo apunta a que será titular. También será de la partida Jesús Sánchez, pieza fundamental en la medular del conjunto de las Vegas Bajas, y que se formó en los escalafones inferiores del Badajoz. Caso peculiar es el de Joserra de Diego, que ocupará el carril zurdo y cuyo paso por el Nuevo Vivero fue tan efímero que no llegó a debutar, ya que se marchó al filial del Leganés apenas unas semanas después de ponerse a las órdenes de Óscar Cano. Hay otros dos futbolistas con pasado blanquinegro pero que no estarán disponibles, convalecientes por lesiones de larga duración: David Calles y Sergio Tienza. Sin olvidar que en el banquillo visitante estará un hombre formado como jugador en la Academia, Emilio Tienza, que llega como entrenador de los montijanos.

En el caso opuesto se encuentra Samu Manchón, que defendió la camiseta del Montijo en la campaña 2021/22, disputando 29 partidos y marcando cuatro goles.