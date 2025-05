Derbi de necesitados entre Diocesano y Don Benito

Separados por tan solo un punto y en los bajos fondos de la clasificación, Diocesano y Don Benito afrontarán este sábado en Pinilla (16: ... 15 horas) un auténtico derbi entre necesitados. Los colegiales, colistas y más dos meses inéditos en lo que a triunfos se refiere, reciben a un conjunto calabazón que en las últimas semanas ha protagonizado todo un cambio de imagen.

«El equipo está trabajando bien, con moral y con muchas ganas. Esperando a ver si este sábado podemos enmendar la plana», explica el entrenador del Diocesano, Adolfo Senso. El técnico colegial reconoce que su equipo «ha mejorado en el aspecto global», pero lamenta ciertos matices que desembocan en errores individuales. «No somos capaces de enderezarlo y eso nos cuesta los puntos. También nos está costando marcar, pero no nos extraña nada porque ya sabíamos que esto iba a ser muy complicado».

El cuerpo técnico del Diocesano tendrá a toda la plantilla disponible para confeccionar la convocatoria, a excepción de Makanjuola, quien esta misma semana se ha desvinculado de la entidad, según explica a HOY el entrenador del equipo rojillo.

Sobre el rival, Senso avisa del potencial de un Don Benito del que le gustó el primer tiempo realizado el pasado domingo frente al Cacereño.

El Don Benito, por su parte, viaja a Cáceres todavía con el mal recuerdo por lo ocurrido en su último derbi contra el Cacereño este pasado domingo. Los rojiblancos llegaron a desaprovechar una ventaja de 2-0 y terminaron sucumbiendo contra el equipo de Julio Cobos que se llevó el partido con un marcador final de 2-3. Algo que, según dice Manolo Martínez, no puede volver a pasar: «Estamos en descenso, no nos podemos permitir esos lujos». En ese sentido, el técnico rojiblanco pide a los suyos no relajarse y mantener la intensidad durante los 90 minutos, algo que no se vio en la pasada jornada.

Esa derrota les privó de llegar a este último duelo del año con opciones de marcharse al parón navideño fuera de los puestos de descenso. Ahora, estos tres puntos en juego son un arma de doble filo al medirse a un Diocesano que ocupa la posición de colista que hasta hace poco era del Don Benito. Ganar acercaría a los rojiblancos a esa luz al final del túnel, pero perder les haría afrontar el invierno de nuevo en esa posición de farolillo rojo.

«Se notan las ganas de quitarnos la espinita de la segunda parte del otro día por cómo se nos escapan los puntos después de ponernos por delante», reconoce Manolo Martínez que, al igual que la pasada semana, no podrá contar con Marcos Ruiz por lesión.

Cabe destacar que, tras este partido frente al Don Benito, el Diocesano aún tendrá que esperar unos días para marcharse de vacaciones, pues el equipo cacereño afrontará este próximo martes en el Municipal de Arroyo de la Luz ante el Getafe el encuentro más importante de su historia, ya que será la primera vez que los rojillos se midan a un equipo de Primera División. Será en la segunda ronda de la Copa del Rey tras haber eliminado previamente el Diocesano a todo un histórico, como es el Real Zaragoza. Una cita para la que se espera un lleno en Arroyo.