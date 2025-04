Un derbi de necesidad y obligación

Lo malo de los derbis, a estas alturas de la temporada y sobre todo si ambos equipos transitan en la zona baja de la tabla, ... es que no puede dejar a los dos contentos. En el caso del Coria-Don Benito, la victoria, lógicamente, hará sonreír a uno de los dos; un empate, dependiendo del resto de resultados de la jornada, puede que haga llorar a ambos.

En principio, al que menos satisfecho podría dejar esa igualada es al Coria. Más que nada, porque la irregularidad del conjunto celeste aumenta a medida que encuentra el tramo final de temporada. Y de estar cerca de entrar en la zona de playoff de ascenso, ya siente cómo el puesto de playout de descenso le sopla en la nuca. Todo ello es consecuencia de haber sumado una sola victoria en los últimos siete partidos.

«Los derbis no entienden de clasificación o dinámicas. Tenemos ganas de dar una alegría a la afición y demostrar que lo de Segovia fue un accidente. En casa estamos encajando poco y haciendo partidos serios y esa es la línea a seguir», decía Alberto Urquía en la previa del partido.

El entrenador celeste tendrá las mismas bajas por lesión de las últimas jornadas (Iván Simón, Félix Ledesma y Dani Mori), a las que se suma la de Pedro Melli tras ser expulsado en el campo de la Gimnástica Segoviana. El once titular podría sufrir algunas variaciones, como la inclusión de Nané como nueve titular después de muchas jornadas condicionado por su lesión. Además, regresan tras cumplir un partido de sanción Cera y Santi Luque.

Coria-Don Benito Coria: Diego Mirón, Cera, Joserra, Asiel, Mahillo, Sergio Gómez, Deco, Santi Luque, Traver, Alberto Bernardo y Nané.

Don Benito: Sebas Gil, Álex Guijarro, Rafael, Ginés, Josué, Álvaro García, Marckus, Espinar, Fran Pérez, Adri Revilla y Borja Domingo.

Árbitro: Francisco Sáez Vital (Andaluz).

Estadio y hora: La Isla, 17.00.

El Don Benito llega a Coria con la intención de que no pare la 'fiesta'. Los de Manolo Martínez viven en una burbuja en forma de seis jornadas sin perder, pero esa fiesta no puede ser completa mientras sigan inmersos en puestos de descenso. La primera victoria local de este 2023 no llegó hasta este pasado domingo, por 1-0 ante el Leganés B, y el bagaje de puntos no es suficiente pese a la buena dinámica. «La situación sigue siendo la que es y tenemos que seguir apretando, las buenas sensaciones nos tienen que ir llevando a mejores cosas también», advierte el entrenador del Don Benito.

No obstante, en estas seis semanas sin perder, los rojiblancos han sumado 10 puntos de 18 posibles con dos victorias y cuatro empates. Una racha que amenaza este domingo el Coria. «Es un equipo que en casa se está mostrando con una fortaleza increíble, solo han perdido un partido y han pasado por allí rivales muy importantes», expone Manolo Martínez sobre su rival.

Un duelo al que además el Don Benito llega con varios jugadores entre algodones, como se vio el pasado domingo contra el Leganés B. Es duda Ginés, que se retiró con molestias en el tramo final, pero también Lolo Pavón, que no entró en la convocatoria de ese duelo por lesión. Pero más allá de esa línea defensiva, en la que puede haber cambios obligados, el resto del once inicial podría ser similar al dispuesto contra el filial del Leganés.