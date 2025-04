Derbi de necesidad para definir aspiraciones

El Nuevo Vivero empieza a creer en la salvación. Siempre ha sido digno de resaltar que por muy poquito que reciba esa entrega total de ... la afición blanquinegra. Y este domingo vuelve a dar una muestra de esa lealtad incondicional en una temporada de continuas decepciones en lo deportivo y de vergonzosas calamidades en lo institucional. La pasada semana el equipo pacense logró una gran victoria en Talavera de la Reina y ese pequeño oásis anímico de nuevo se alimenta la esperanza para al menos poder salvar una campaña para olvidar.

Como al final del curso pasado, el Badajoz no estará solo en esta travesía por el desierto en busca de la permanencia. Las más de 5.000 invitaciones retiradas, más la parte de los casi 6.000 abonados que tengan pensado asistir, garantizan un ambiente de los mejores para un derbi de necesidad y que definirá las aspiraciones de los dos equipos. El Villanovense se mueve en la frontera entre el playoff y el descenso, separado de ambos por cinco puntos, en una cita que decidirá hacia donde tirar en estas jornadas finales. El Badajoz, por su parte, confía en confirmar esa reacción del último partido en su primera oportunidad de intentar salir de los puestos de descenso directo. «El equipo no les ha dado mucho durante el año y aún así nunca han abandonado al equipo. Trataremos desde el minuto uno de no decepcionarles. 9.000, 8.000 o 7.000 personas, las que vengan al final, te pueden ayudar mucho o si no cumples con tu parte te pueden triturar», apunta Luis Oliver Sierra. José González 'Gus' también considera que será determinante el ambiente del Nuevo Vivero. «Es una motivación para todos, para ellos y para nosotros», expresa el técnico serón que recuerda su etapa como jugador, «cuando iba a campos como el Nuevo Vivero, un buen escenario, la verdad es que te sientes más futbolista de lo que a lo mejor eres». Por eso, espera que les influya positivamente para poder dar una alegría a los cientos de aficionados que también se desplazarán este domingo desde Villanueva.

«Cuando iba a campos como el Nuevo Vivero, la verdad es que te sientes más futbolista de lo que a lo mejor eres» José González 'Gus' Técnico del Villanovense

Luis Oliver jr. se podrá sentar en el banquillo en el que será su estreno oficial como primer entrenador de un equipo profesional. El director deportivo aparca el PC Fútbol para explorar una dimensión real. Para este encuentro, el preparador blanquinegro cuenta con todos su jugadores y en la lista de convocados incluye hasta al sancionado Petcoff y los lesionados de larga duración y que cedieron sus fichas Javi Olmedo y Gurdiel, pero no a Miguel Leyva, el otro júnior del club y que queda en una situación incómoda tras el destierro de su padre. Además de la vuelta de Chacartegui y Borja López, Carlos Cordero es otra de las novedades tras quedarse fuera en Talavera. Sobre la única ausencia de Petcoff, a Oliver Sierra no le preocupa a pesar de sus galones dentro y fuera del campo. «Es importante porque es muy líder, tira bien el grupo, tiene mucha experiencia y gestiona bien las cosas. Pero con esta plantilla no hay ningún problema con las bajas porque siempre va a haber un compañero que mantenga el nivel o superarlo incluso».

Gus no desveló en la previa si llegan para este partido Samu Hurtado, que se marchó lesionado el pasado domingo contra el Navalcarnero, ni Manolo Ortiz, que no entró en la convocatoria. «Quieren jugar todos al ser un derbi, creo que tienen buena predisposición todos; veremos las opciones mejores que tenemos para el equipo, pero en principio creo que vamos a poder contar con todos», afirmaba el técnico serón en sala de prensa. Preguntado por el cambio en el banquillo del Badajoz, centrado en lo meramente deportivo, Gus señaló que es difícil sacar conclusiones al tener apenas dos días de entrenamiento y un partido para analizar. Pese a ello, no ve muchas diferencias respecto al sistema de Iñaki Alonso. «Juegan prácticamente los mismos jugadores, hay poquitas variantes, aunque a lo mejor esta semana nos pueden sorprender».

«El Villanovense es especialista en vivir de los errores de los rivales y no conceder va a ser fundamental para poder ganar el domingo» Luis Oliver Sierra Técnico del Badajoz

Luis Oliver avisa de un rival duro y exigente. «Va a ser un partido como cualquier derbi y con el Villanovense más aún a cara de perro». Un derbi, en el que Gus también espera bastante tensión y que, con las pocas jornadas que quedan, «los puntos tienen más valor». En ese sentido, el preparador del Badajoz tiene claro que para llevarse los tres puntos su equipo no se puede permitir fallos. «El Villanovense es especialista en vivir de los errores de los rivales y no conceder va a ser fundamental para poder ganar el domingo», sostiene Luis Oliver Sierra, a quien solo le preocupa que su equipo siga con el plan iniciado la semana anterior en Talavera. «Hay que tener en cuenta las virtudes del rival, pero el Badajoz en esta categoría no puede estar pensando permanentemente en el rival. Se tiene en cuenta todo y se trabaja todo para minimizar los puntos fuertes de los rivales. Desde mi punto de vista el que tiene que estar preocupado es el Villanovense de nosotros y no al revés». Más allá del rival, Gus se centra en su equipo que viene de sumar dos derrotas consecutivas y quiere cortar esa mala racha cuanto antes. «Nos tenemos que centrar en lo que nosotros controlamos que es nuestro equipo, intentar llevar allí el plan de partido a muerte y, a partir de ahí, ver si somos capaces de tener buenas sensaciones y poder traernos un buen resultado».