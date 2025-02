Un derbi de grandes contrastes

E. DOMEQUE Y J. C. RAMOS DON BENITO Y CORIA. Domingo, 9 de octubre 2022, 10:58 Comenta Compartir

Dos universos paralelos acogen el devenir de Don Benito y Coria en este arranque de campaña en Segunda RFEF, pero esta tarde el Vicente Sanz reunirá esos dos universos en un mismo espacio terrenal. Para los locales será la oportunidad de asomar la cabeza desde un agujero en el que intentará hurgar el conjunto cauriense que llega al duelo en el lado opuesto, más cerca del cielo que del infierno.

Los rojiblancos no saben lo que es ganar, pero aún, no saben lo que es marcar en estos cinco partidos; los celestes suman siete dianas para dos victorias y otros tantos empates, con una única derrota.

«Es un equipo peligroso, que genera fútbol y maniobra bien con el balón», dice Roberto Aguirre sobre el Coria, «tienen una buena mezcla como equipo y para nosotros ahora mismo todos los equipos son difíciles. El entrenador del Don Benito no esconde que el equipo llega «con necesidad y ganas de encontrarnos con la victoria».

Para el técnico asturiano la mejor noticia, a falta de ese primer triunfo, es el regreso de tres hombres que apuntan a ser importantes para revertir la situación. Por un lado, el guardameta Sebas Gil que, aunque ha entrenado ya con normalidad, no tiene segura su titularidad hoy tras varias semanas lesionado. También regresa a la convocatoria Álex Herrera, pero también hay dudas sobre su presencia en el once al igual que Pablo Rodríguez, el tercero en abandonar la enfermería. Sin embargo, Aguirre pierde casi con seguridad para hoy a Moráis que arrastra unas molestias y podría no forzar en este derbi.

Para el Coria, las cifras hablan solas. Únicamente una derrota en cinco partidos, todo un aval para un equipo que ha tenido que reinventarse tras la revalorización de sus jugadores la pasada temporada. Y a pesar de ello, el Coria sigue el camino trazado en la campaña anterior, la de su debut en la Segunda RFEF, la que le llevó a disputar el playoff de ascenso.

Es una trayectoria similar a la del Don Benito también el año pasado, cuando amagó con el descenso de categoría, pero que mojó la oreja a los caurienses cuando visitaron el Vicente Sanz. Con esas precauciones viaja la expedición celeste. «A pesar de la clasificación, creemos que es un buen equipo. Y así hemos preparado el partido, creyendo que nos vamos a encontrar a un conjunto para el que el orden defensivo es prioritario», avisa Alberto Urquía.

El entrenador del Coria, que seguirá teniendo la baja de Mahillo y la de larga duración de Iván Simón (ligamento cruzado anterior), no desvela si jugará con un 4-2-3-1 con tres jugadores de creación, reconoce que «quizás podamos ser nosotros los que llevemos la iniciativa del juego y los que seamos protagonistas con el balón, pero el mínimo fallo o falta de concentración nos puede costar el partido».

Por cifras, el Coria llega con el cartel de favorito a este partido que para el Don Benito será la ocasión de repetir lo que ocurriera el año pasado: que la primera victoria del curso llegue en un derbi extremeño.