Derbi fratricida por la salvación

J. Cepeda / J. C. Ramos

Derbi fratricida por la permanencia en Segunda RFEF. Diocesano y Coria, dos de los tres representantes de la provincia cacereña en el grupo V, se ... jugarán este domingo entre sí en Pinilla (12:00 horas) gran parte de sus opciones para conservar la categoría.

A pesar de su última buena racha de resultados y tras vencer el pasado fin de semana en Don Benito, el Diocesano afrontará la cita con máxima urgencia, pues una derrota del equipo de Adolfo Senso supondría el descenso matemático de los colegiales a Tercera División. A cuatro puntos de la salvación y a dos del puesto de playout, copado precisamente por el Coria, el equipo rojillo estará obligado a ganar para llegar a la última jornada liguera con ciertas garantías de éxito. «El equipo está animado y con ganas de afrontar el partido para intentar ganar al Coria», explicaba en la previa del encuentro Adolfo Senso.

El entrenador del Diocesano es consciente de que su equipo deberá hacer sus deberes para, a continuación, esperar que lo que pase en otros campos le beneficie a efectos clasificatorios. «Llevamos dos meses y medio jugando finales. Sabemos que esto es una carrera de fondo y no hay que entregarse».

Sobre su grupo de trabajo, Adolfo Senso alaba el compromiso demostrado por sus jugadores, incluso cuando peor pintaban las cosas para el Diocesano. «El equipo no ha bajado nunca los brazos. Sigue luchando y dando la cara». Asimismo, el técnico local considera «un premio» el hecho de que su equipo haya llegado vivo a las dos últimas jornadas tras la reacción experimentada en las últimas semanas de competición.

El Diocesano contará para este derbi frente al Coria con las sensibles ausencias de Giuliano Barone y de Susmel. El primero de ellos, por lesión. El segundo, en cambio, estará obligado a cumplir partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas tras ver la quinta el pasado domingo en Don Benito.

En lo que al Coria re refiere, los aficionados celestes tenían la esperanza de jugar este partido contra un Diocesano ya descendido y ahora tendrán que verse las caras contra un equipo que va a salir a morder. Unos y otros saben que si sacan sus dos partidos adelante tienen muchas opciones de mantener la categoría, pero que, si se dejan puntos, puede ser el principio del fin para ambos. Será, aunque no en el sentido literal, toda una final.

El conjunto cauriense aún puede permitirse el lujo de especular sobre si un empate es buen resultado de cara a la última jornada de liga, en la que se enfrentará en casa a un Socuéllamos descendido y ya de vacaciones. Pero para que ese punto sea bueno, los que le anteceden y le preceden no pueden sumar de tres en tres. «Sabíamos que iba a haber un partido de este tipo y ha llegado. Podía haber llegado hace dos semanas, hace una, en la última… pero ha llegado ahora. Es un partido determinante y estamos preparados. Tiene una carga psicológica importante y hay que saber manejar las emociones y tener la cabeza fría. A partir de ahí, las batallas individuales van a marcar el resultado», anticipaba Diego Merino en la previa del partido.

El entrenador del Coria no quiere echar cuentas ni tirar de calculadora, por mucho que un posible empate podría no ser del todo malo. Sus rivales más directos también tienen encuentros muy complicados. «Nuestro único objetivo es conseguir los tres puntos. No vamos a especular. Es un partido definitivo y hay que sacarlo», decía el técnico emeritense antes de viajar a Cáceres.

Enfrente tendrá a un Diocesano que no encierra secretos: «Es un equipo que tiene velocidad, que tiene ritmo, que en las transiciones es poderoso y que está bien trabajado».

Para este choque, el Coria tendrá las bajas de Cera por acumulación de amonestaciones y de Mahillo por lesión.

Para la ocasión, se espera un buen ambiente en las gradas de Pinilla, pues está previsto que varias decenas de aficionados caurienses se desplacen hasta la capital cacereña para arropar a los suyos.