Derbi de distinta necesidad

Una misma necesidad, pero con distintas tonalidades. La necesidad del verde Villanovense por ganar se justifica en el punto que le separa de la quinta plaza; mientras, la necesidad del verde Cacereño viene dada por las cuatro jornadas sin ganar. Dos verdes con distintos matices en un derbi regional que se disputa mañana sábado en el Municipal Villanovense. «La victoria es una necesidad», reconoce Josip Visjnic, entrenador de los serones, «como está el calendario tan apretado la victoria es mucho más importante, pero también es cierto que con tantos duelos directos es importante sumar». Sobre la necesidad del Cacereño, entiende que «querrán ganar lo antes posible después de cuatro jornadas, no sé si es bueno o malo».

En principio, Visjnic no tendrá bajas ya que recupera a los sancionados Seth, que podría regresar al once inicial, y Lolo Garrido. El técnico serbio repite una semana más que se trata de una final, esta vez, después de la derrota frente al Córdoba. «Mucha gente dice que dimos buena imagen, pero eso no vale para nada si pierdes», asevera.

Muchos serán los nombres que regresarán hoy a Villanueva, no solo Julio Cobos, también jugadores como Carlos Fernández, José Ramón o Carlos Andújar, hoy en las filas de un Cacereño al que Visjnic define como «un equipo muy intenso, que lleva un ritmo de juego bastante alto, con buenos jugadores y su gran regularidad durante toda la temporada lo pone segundo clasificado». Además, no mira las posibles ausencias para este sábado en el conjunto visitante, «no ha repetido ni una sola vez el equipo inicial, eso significa que cuenta con todos los jugadores y todos los jugadores le dan una respuesta importante».

Por su parte, el Cacereño acude a la cita de Villanueva de la Serena con la firme intención de devolver la moneda al conjunto serón tras la derrota sufrida en el partido de la primera vuelta. El cuerpo técnico del conjunto visitante podrá contar con todos sus efectivos, a excepción de Carlos Andújar, quien padece una microrrotura, y de José Ramón, que será duda hasta última hora debido a una elongación que le impidió jugar la pasada semana en Montijo. Previsiblemente, este último será reservado para que pueda reaparecer frente al Mérida la próxima semana en óptimas condiciones.

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, prevé «un partido vistoso ante un equipo que se está jugando muchísimo». A su juicio, el Villanovense «es un rival que lleva años funcionando bien y que en casa aprieta mucho. Será un bonito partido para ver». Para Cobos, la clave del encuentro para los suyos estará en no dejar maquinar a los hombres importantes del Villanovense: «Si tienen metros y tiempo para poder pensar, lo vamos a pasar mal porque es un equipo que en casa aprieta muchísimo. Trataremos de que no se sientan cómodos. Será un partido muy atractivo entre dos muy buenos equipos». Con el objetivo de adaptarse tanto a las características del terreno de juego como al rival, el técnico del Cacereño introducirá variaciones respecto al once inicial que puso en liza el pasado domingo en el Emilio Macarro de Montijo.

Como es habitual, especialmente en los partidos de rivalidad regional, el Cacereño volverá a estar arropado por sus seguidores en un encuentro en el que los visitantes pretenden poner fin a su racha de cuatro jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Un tropiezo del decano del fútbol extremeño supondría automáticamente el ascenso directo del Córdoba a Primera RFEF, independientemente del resultado que los andaluces firmen en Mérida.