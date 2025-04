Derbi con balas de fogueo

Era un partido que valía algo más que tres puntos en la pelea por la salvación, pero al final Don Benito y Montijo tuvieron que ... conformarse con un solo punto para cada uno. Empate y gracias en otro derbi extremeño con llegadas de peligro en ambas áreas, pero sin grandes ocasiones de gol. La lluvia fue la protagonista de este partido sin goles sobre un césped que ya mostró una mejor imagen que en semanas anteriores.

La gran ausencia en el cuadro rojiblanco fue la de Espinar y su lugar lo ocupó un Carlos López que no era titular desde la jornada 16; también regresaba Lolo Pavón a la zaga rojiblanca tras dos semanas lesionado. Cara nueva era también la de Abraham Pozo en el once del Montijo. El de Pueblonuevo, que llegaba al partido con algunas molestias, no quería perderse su regreso al Vicente Sanz, la que ha sido su casa durante varias temporadas en diferentes etapas.

Los dos equipos se jugaban mucho, pero lo cierto es que los guantes de Sebas Gil y Sergio Tienza quedaron prácticamente inmaculados. La pólvora parecía mojada en ambos equipos, algo habitual en un Don Benito que sigue siendo el segundo menos goleador del grupo, pero que sí ha logrado mejorar sus números en defensa.

Don Benito Sebas Gil; Trinidad, Rafael, Lolo Pavón, Álex Herrera (Álvaro García, min. 55), Josué (Guijarro, min. 82), Carlos López, Marckus, Matheus (Fran Pérez, min. 55), Revilla y Borja Domingo (Compaoré, min. 55). 0 - 0 Montijo Tienza; Pedro Toro, Madrigal, Akapo (Javi Chino, min. 46), Gideon, Julio Rodao, Batanero, Abraham Pozo (Barragán, min. 64), Marvin, Ibrahim y Catalá (Fer Pino, min. 64). Árbitro: Julián Pérez Guimera (castellano-manchego). Amonestó a Guijarro, Trinidad y Rafael para los locales y a Julio Rodao en los visitantes.

Incidencias: Unos 700 espectadores en el Vicente Sanz. Lluvia intensa durante los 90 minutos.

En cuanto a ocasiones también hubo reparto, el Montijo tuvo las más claras en la primera parte y los locales estuvieron más cerca de adelantarse en la segunda. Pese a que todas las balas parecían de fogueo, la afición rojiblanca sufría en casa ocasión a balón parado de los de las Vegas Bajas. No obstante, conocen al dedillo las virtudes de Abraham Pozo que, ya en el minuto 3, colgó un buen balón al área en una falta lateral que Catalá remató arriba por poco.

Minutos después apareció Sebas Gil para evitar el gol en un testarazo de Gideon que el de La Zarza sacó de puños. En el lado contrario, Revilla lo intentaba tímidamente con un remate forzado en un saque de esquina botado por Álex Herrera.

Pero los de Manolo Martínez estaban desaparecidos en este primer acto y, en el 22, Keita desaprovechaba un mano a mano con Sebas Gil que quedaba en nada, pero que de nuevo desataba el nerviosismo en la grada.

A la media hora de juego, Julio Rodao cometía una falta peligrosa a favor de los rojiblancos que Carlos López mandaba directamente a la barrera y en el rechace Borja Domingo la mandaba arriba de la portería de Tienza. El meta extremeño tuvo una tranquila mañana, pero a punto estuvo de pagar cara una mala salida tras la que Carlos López trató de sorprender desde lejos.

Los rojiblancos, sin fútbol en la primera mitad, estaban obligados a mejorar en la segunda. Al menos, lograron generar peligro. En el 52, Álex Herrera se plantó en el área, pero cruzó demasiado su disparo en la que fue prácticamente su última acción antes de una lesión que le obligó a salir del campo. Su lugar lo ocupó Álvaro García y Manolo Martínez aprovechó, en el 55, para un triple cambio dando entrada también a Fran Pérez y Compaoré en lugar de Santana y Borja Domingo que se marchó visiblemente molesto con el cambio.

Fue entonces cuando llegó la más clara para los rojiblancos, también la última, en una acción de Revilla desde el interior del área en la que apareció providencial Sergio Tienza para taponar con el pie y enviar a córner.

Con una hora cumplida de juego, el público asistente sólo iba a ver acercamientos de peligro, pero ninguna ocasión. Los rojiblancos no supieron aprovechar sus oportunidades en varios saques de esquina y lo mismo le ocurrió al cuadro montijano que apuró sus opciones ya en el añadido con una buena llegada al área de Sebas Gil que también terminó en un córner sin consecuencias.

El punto sabía mejor para los de Juan Marrero frente a un Don Benito que suma su octavo partido sin perder, pero únicamente con tres triunfos. La buena noticia es que, con el resto de marcadores, la salvación se mantiene a cuatro puntos de distancia.