Un derbi en las antípodas

Hace tres jornadas, el Villanovense iba derecho al diván tras perder 2-0 en Lepe y el Mérida se encaramaba a su puesto más alto hasta la fecha tras imponerse 0-2 en Antequera. Cinco puntos les separaban entonces. No se pueden ni imaginar lo que ha pasado en estos últimos 28 días: el Villanovense lo ha ganado todo sin recibir un solo gol y el Mérida lo ha perdido todo sin acertar ni una sola vez con la portería contraria. El fútbol y sus afamados estados de ánimo.

Ahora es el Villanovense el que está en playoff y el que le saca cuatro puntos a un Mérida desmoronado en el diván. «Venimos de una dinámica muy buena e intentaremos mantenerla», expresaba Juanma Pavón en la previa, satisfecho porque el equipo ha encontrado esa regularidad que no terminaba de conseguir. Llegan quizás en su mejor momento para despedir el 2021 en casa y motivados, «queremos darle a nuestra afición esa última victoria del año».

Las malas noticias llegan en forma de baja, la más seria, la de Espín, que se perderá su primer partido por acumulación de tarjetas. Tampoco estarán por lesión Tapia y David Sánchez. «Pero tenemos la suerte de que jugadores que son menos habituales están muy bien y pidiendo sitio en el campo. Tenemos a Javi, Lobato y también algún mediocentro que se puede adaptar a jugar atrás», avanzaba el técnico serón que también hacía referencia a las bajas del Mérida, «pero a pesar de eso, van responder con otros jugadores y será un partido dificilísimo».

Delante estará un Mérida que, cuando más cerca tenía la Primera Federación el curso pasado, ya lo echó todo a perder con tres derrotas seguidas. Ahora, cuando más consolidado estaba en puestos de playoff, ha vuelto a encadenar tres derrotas consecutivas. La temporada pasada no logró salir de ahí, así que debería aprender la lección para esta. A lo mejor, entendiendo que necesita un punto de inflexión, debería empezar por pelear un empate y no por exigirse una victoria. Aunque no nos hagan caso, el Villanovense salió de ahí precisamente imponiéndose al todopoderoso Córdoba.

Regresan Bonaque y Diego Parras al Municipal serón, pero sobre todo regresa De los Mozos. «Son un club muy estable», define a su exequipo el ahora técnico del Mérida. «Y eso es lo que necesitamos nosotros, por lo menos en la parcela deportiva. La estabilidad y la paciencia en todos los ámbitos produce que los futbolistas puedan desarrollar su talento», apunta el preparador romano. Tendrá que apoyarse en once futbolistas de campo del primer equipo, dos porteros suplentes y cinco chicos del filial. Uno de ellos, por segunda vez este año, volverá a ser titular: Marckus.

Sin los lesionados Diego Parras, Héctor Camps, Artiles e Higor Rocha y los sancionados Nacho González, Emilio Cubo y Álvaro Ramón, De los Mozos tratará de mover lo menos posible. Ebuka de lateral, Mario Robles de central y la duda de qué dos jugadores ocuparán la mediapunta y el punto: Gaspar, Lolo Plá y Aitor Pons. «Donde se nos van a complicar las cosas es en los cambios», sentencia De los Mozos.