«No podía dejar así el fútbol, ni el Villanovense»

Cuando un futbolista se rompe el ligamento cruzado de la rodilla, al mismo tiempo, se rompe su futuro en mil pedazos. Ese crujido retumbó en la cabeza de Javi Sánchez el 24 de enero, ya en los minutos finales del derbi contra el Mérida. En una temporada normal, el central del Villanovense habría arengado a los suyos ante ese vibrante duelo en el Romano, quizás incluso habría sido titular. Pero no estaba siendo un año fácil para él, que apenas sumaba 15 minutos disputados en esa primera vuelta. Tampoco aquella aciaga noche en la que, tras 14 minutos en el césped, su rodilla se rompió diciendo adiós a la temporada. Y lo peor, abriendo la puerta de un inmenso túnel del que empieza a salir Javi Sánchez casi 300 días después.

Una puerta que esconde una oscuridad que pocos conocen. «Cuando estás lesionado, o estás solo o estás con la familia», reconoce el jugador de Entrerríos. «El club ha estado siempre cerca de mí, pero los que de verdad saben lo que he pasado son mi familia: mis padres, mi mujer y su familia. Gracias a mis niñas y a mi mujer lo he vivido de otra manera, son los que te dan ánimos cuando no los tienes», añade.

Los días han pasado despacio al contrario de la velocidad con la que las ideas pasaban por la mente. Una de ellas: colgar las botas. «Me llegué a plantear dejar el fútbol, mi familia me pidió que me lo pensara porque viene esa lesión, con mi edad y... se te pasan muchas cosas por la cabeza», reconoce, «pero no podía dejar así el fútbol, ni mucho menos el Villanovense».

A sus 33 años, la lesión le llegó en el peor momento de su carrera. «Psicológicamente estaba hundido. No estaba jugando lo que hubiese querido, el entrenador no confiaba en mí y me veía casi apartado del equipo», recuerda sobre ese periodo, con Javier Álvarez de los Mozos en el banquillo serón. Aunque dice que está olvidado y no lo había desvelado hasta ahora, asegura que el técnico burgalés «no me trató con el respeto que se tiene que tratar a un jugador».

Pasada esa página, se confiesa ilusionado por escribir la siguiente. «Este pasado sábado fue como volverme a sentir futbolista, útil... Saber que ha merecido la pena todo este tiempo de sufrimiento; me siento uno más y eso se echaba en falta, ahora disfruto hasta de un simple rondo», explica tras su regreso contra el San Roque. Aunque reconoce que entrenar no es lo mismo que jugar y que le falta ritmo de partido, «pero ojalá cuanto antes pueda estar ayudando al equipo».

Y es que, desde fuera sufre incluso más que cualquier aficionado: «Lo paso muy mal, no soy capaz de ver un partido tranquilo en la grada. Prefiero estar jugando porque estoy más tranquilo». En cualquier caso, ha intentado en estos meses ayudar al equipo desde otra posición, «e inculcar a los demás lo que es el Villanovense para nosotros».

Si hay una persona que ha hecho lo imposible por hacer que en estos meses Javi Sánchez se sintiera parte del equipo, ese es Ángel Pajuelo. No hay gol que no haya celebrado con él, en la distancia, con un abrazo o con una mirada. El único que hace que Javi Sánchez, siempre con una coraza en el terreno de juego, se rompa al hablar de su compañero, de su amigo. «Con 'Paju'... He crecido con él, somos uña y carne; nos conocemos solo con mirarnos», dice ya con la voz entrecortada, «me emociono porque... Son muchos momentos, es una persona muy especial para mí, son muchos años y él siempre ha estado ahí».

Porque sería imposible entender al Villanovense sin Pajuelo, como también lo sería imaginar a Pajuelo sin Javi Sánchez para defender ese escudo. Compañeros de mil batallas que todavía siguen contándose en el autobús, viajes que también echaba de menos el central y que volvieron a compartir este sábado de regreso de una derrota que alarga la mala racha del equipo. «Estuvimos hablando de que tenemos posibilidades contra el Córdoba», dice antes de recordar una de esas batallas que quiere que sirva de inspiración para este sábado: «Recordábamos el año de Iván Ania, que veníamos de una racha malísima y venía como líder el Cartagena, ganamos 1-0. Ese es el ejemplo claro que debemos coger, en el fútbol todo es posible y somos equipos de la misma categoría hasta que se diga lo contrario».

Se marca como primer objetivo revertir la situación, enganchar a la gente y demostrar la garra que cree que puede sacar el equipo: «Confío 100% en el grupo que hay y creo que vamos a hacer muy buen papel este año. Y lo digo ahora que llevamos una mala racha».