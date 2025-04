Estrella Domeque Don Benito Viernes, 27 de mayo 2022, 21:08 Comenta Compartir

Sabía que era la última oportunidad y David Agudo no la desaprovechó. Este lunes, en medio de la fiesta por la salvación, el de Lobón se plantó ante el micrófono y se sinceró con la afición del Don Benito: «Este ha sido mi último año aquí». No fue sobre el césped, como quizás le hubiese gustado, pero quería anunciarlo él. «Así se enteraban por mí», expresa días después.

Pero no fue una decisión fruto del momento. «Decidí hace meses que iba a ser mi último año y lo único que quería es que acabara bien después de la situación en la que nos habíamos metido», dice el delantero que ha marcado una época tras cuatro años como rojiblanco. Solo un descenso le habría hecho cambiar de idea: «Prometí que si bajábamos seguía un año más, no habría dejado al Don Benito en Tercera».

Sobre su decisión reconoce que no ha sido fácil, «después de tantos años y de recibir tanto cariño». Un sentimiento de aprecio que se lleva como futbolista, pero también como persona. «Te da mucha pena despedirte, pero esto es el fútbol», afirma.

Pero lo del fútbol es así no le vale para todas las críticas recibidas. Y es que, si Benzema tiene aún detractores en el Bernabéu, cómo no los iba a tener Agudo en el Vicente Sanz. «Cada uno ve el fútbol de una manera, las opiniones son respetables, pero no las faltas de respeto hacia la persona», reprocha, «yo apenas escucho lo que se dice durante el partido, pero mi familia sí; siempre les he dicho que no hagan caso, porque esto es así de duro, pagas un abono y te crees con el derecho de insultar a una persona, no ya al futbolista».

Pero este trabajador del gol prefiere quedarse con la afición que le brindó un apoyo constante. También agradece a los compañeros de estos años, de forma especial, a los capitanes. A Gonzalo pudo dedicarle su último gol como rojiblanco, «por todo lo que me ha dado en estos 4 años; creo que es y será el mejor capitán de la historia del Don Benito».

¿Y con qué se queda de estos cuatro años? «Me quedo con el Club Deportivo Don Benito, he sido muy feliz en estos cuatro años», responde sin prisa por el futuro, «mi mente ahora mismo estaba en despedirme de la gente de Don Benito». Tiempo habrá para hablar de futuro.