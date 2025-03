«El problema que se le ha presentado lo está llevando con una sonrisa». Así explica Javi Pérez, jugador del Villanovense, cómo está afrontando su ... compañero Óscar Muñoz los primeros compases de su lesión, una rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que le tendrá fuera de los terrenos de juego durante los próximos meses.

El joven futbolista ya se sintió arropado por los suyos el pasado domingo después de que Sillero le dedicara el gol del triunfo contra el Unión Adarve, un gesto más que se suma a los mensajes de ánimo recibidos en estos días. «Le dedicamos el triunfo al 100% a Óscar, un futbolista y una persona impresionante», afirmaba tras el partido Manolo Cano, entrenador del conjunto serón. «La definición de diamante en bruto es Óscar Muñoz. Tiene todo para hacer una carrera exitosa y ojalá que todos la vayamos a ver», añadía.

Lo cierto es que, pese a su juventud, el atacante serón estaba siendo una pieza clave en los esquemas del técnico cordobés. Su desparpajo, verticalidad y chispa por la banda estaban siendo quizás la nota más alegre en este inicio liguero para el conjunto extremeño. Un jugador que además es producto de la casa, formado en La Cruz Villanovense y que afronta su segunda temporada en el club. «Óscar es patrimonio del Villanovense y es un valor muy importante para nosotros», insiste Manolo Cano, que afirma que su baja «es una pérdida que nos duele mucho, pero afortunadamente tiene 20 años, se va a recuperar para poder volver como un futbolista tremendo».

La lesión supone también un contratiempo para la planificación de la dirección deportiva, por lo que Pepe Cuevas ya estaría mirando las posibilidades que ofrece el mercado para cubrir su ausencia. «Vamos a mirar», reconoce Cano, que cree que quizás la plantilla se quede corta sin Óscar Muñoz. «Ahora nos hemos quedado una plantilla con 20 efectivos y siempre pueden pasar cosas. No me gustan las plantillas largas, porque me gusta que todo el mundo esté enchufado, pero es cierto que con 20 nos podemos quedar un poco cortos», aseguraba a unos días de visitar al filial del Atlético de Madrid y con un parón tras ese partido que podría servir para aclarar ideas en cuanto a las necesidades del equipo.

Un parón al que además los serones se podrían ir con la posibilidad de sumar su tercer triunfo consecutivo y su tercera portería a cero.