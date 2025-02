Un debut y un final de año peligroso

E. DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 19 de diciembre 2021, 10:43 Comenta Compartir

Mal haría el Don Benito en confiarse con la visita hoy del Tamaraceite, penúltimo clasificado (12.00 horas). La siempre engañosa posición en la tabla no debe nublar la vista al club rojiblanco, también en puestos de descenso. Y lo peor es que ni siquiera una victoria hoy asegura a los dombenitenses salir de esas posiciones para sobrellevar algo mejor el parón navideño.

Eso sí, todo lo que no sea ganar supondría un nuevo quebradero de cabeza para un Roberto Aguirre que tiene en este debut la posibilidad de cumplir aquello de entrenador nuevo, victoria segura. «Me he centrado mucho más en nosotros, porque la situación así lo requiere, y he ido a nosotros, a nosotros y a nosotros... Es verdad que sí tenemos datos del Tamaraceite; siempre me gusta mirar al rival, pero haciendo una excepción, ha sido una semana muy intensa sobre nosotros mismos», reconocía en la previa el técnico asturiano.

En ese 'nosotros' no estará hoy una pieza clave en este Don Benito, su capitán Gonzalo, que hasta ahora lo había jugado todo a excepción de un partido. Tampoco podrá contar Aguirre con Isa Drammeh, expulsado en la debacle de Montijo. A esas bajas confirmadas se suman las dudas, de hecho, podría necesitar de algún juvenil para completar la convocatoria. Y es que esta semana han entrenado a cuentagotas jugadores como Miquel, Turmo, David Agudo, Lolo Pavón o Carlos Garrido. Es por tanto una incógnita saber cuál será el primer once del asturiano.

Y del nosotros al ellos. El Tamaraceite llega penúltimo, con 10 puntos y a 5 del Don Benito, aún no ha conseguido ganar fuera, pero sí rascar dos empates a domicilio. «Creo que la clasificación es un síntoma de lo que puede padecer cada equipo, pero es que no hay rival fácil y no es un tópico», advierte Aguirre, «es un equipo con sus argumentos, con buenos jugadores, que maniobra bien con el balón y que defensivamente también trabaja bien».