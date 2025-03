Los daños colaterales de la pasada jornada condicionan al Montijo en Matapiñonera

Redacción BADAJOZ. Sábado, 24 de febrero 2024, 10:23 Comenta Compartir

El Montijo trata de lamer sus heridas tras lo acontecido en el duelo de la pasada semana ante el Mensajero en el Emilio Macarro, donde cayeron por 0-2 ante un rival directo. Ese choque, además de las consecuencias clasificatorias, alejándose a ocho puntos de la salvación, tiene otros daños colaterales para la plantilla.

Principalmente por las bajas que acarrea en materia de sanciones, ya que Jesús Acevedo pierde a Runy, que cumplirá ciclo de cinco amonestaciones, lo cual deja a los rojinegros sin uno de sus principales argumentos a nivel ofensivo. Aunque el mayor agujero lo sufre en la retaguardia, ya que Pedro será baja por expulsión y tampoco será de la partida Matheus, uno de los indiscutibles de la zaga que, además, será una sensible ausencia de larga duración. No en vano, el juez único de competiciones no profesionales ha resuelto que el jugador brasileño se perderá siete encuentros de la competición liguera: Uno por acumulación de amarillas, dos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas y cuatro más por dirigirse hacia el trencilla principal en actitud amenazante.

No es la carta de presentación más propicia para medirse a uno de los equipos más en forma de la competición, un Sanse que llega como tercer clasificado, a un punto del líder y con la vitola del segundo máximo goleador del grupo 5 de Segunda RFEF. Sin embargo, el conjunto de las Vegas Bajas ya ha demostrado que se crece ante la adversidad y fue capaz de doblegar al Numancia y al Illescas (ambos partían en el primer puesto de la tabla) en el peor momento de la temporada a nivel institucional. Los rojinegros se verán las caras con los madrileños en el estadio de Matapiñonera a partir de las 17.00 horas de este sábado.