Dani Segovia: «Sabía que me iban a pitar»

J. P. Badajoz Lunes, 27 de noviembre 2023, 20:23

Dani Segovia pasó casi desapercibido en su media temporada con el Badajoz en la 2019-20, pero en su regreso al Nuevo Vivero con la ... Gimnástica Segoviana la afición pacense pudo comprobar sus dotes de cazagoles. Como blanquinegro solo marcó un tanto (ante el Cádiz B en la tercera jornada) en doce partidos, once de liga y uno de Copa, y en enero salió del club. «Sabía que me iban a pitar y no me iban a recibir bien. Tampoco lo entiendo, pero esto es el fútbol, son cosas que suelen pasar. Contento de haber ayudado al equipo con el gol», comentó ante los medios tras el partido sobre la pitada que recibió por mostrar su camiseta a la grada de Tribuna en la desafortunada celebración del tanto que dio la victoria a la Gimnástica.

El delantero madrileño achacó su bajo rendimiento entonces a la falta de oportunidades en aquella temporada con Mehdi Nafti en el banquillo. «En mi etapa como jugador del Badajoz no tuve suerte. Lo he repetido hasta la saciedad que tampoco disfruté de muchos minutos, solamente me dio tiempo a meter un gol, apenas jugué creo que 600 minutos», se quejaba. Aunque Dani Segovia guarda muy buen recuerdo de su paso por el Nuevo Vivero. «Es un club que exige mucho a sus jugadores. Desafortunadamente no tuve la suerte de caer de pie. He seguido mi carrera y he seguido haciendo goles fuera del Badajoz, pero estuve encantado con la ciudad, con su gente. De hecho en el Montijo me pude quitar esa espinita de volver a Extremadura y hacer un buen año metiendo esos 9 goles y ayudando al Montijo». Y terminó su comparecencia deshaciéndose en elogios hacia el club blanquinegro. «He seguido mi trayectoria y el Badajoz ha seguido la suya. Está claro que es un club grande, muy importante en España y le deseo las mayores de las suertes».

