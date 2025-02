Dani Sales culmina el milagro del Diocesano en Estepona

Diego Hernando. ADG. Estepona Domingo, 16 de abril 2023, 18:05 Comenta Compartir

Se mantiene con vida el Diocesano, que volvió a saborear las mieles del triunfo tras su victoria de la jornada pasada. El postrero gol de Dani Sales arruinó la mañana al Estepona, que dominó el partido de principio a fin, pero que no consiguió doblegar a un gran Cordero, posibilitando que el Diocesano golpeara al final para llevarse el triunfo a Cáceres. El equipo de Adolfo Senso se aferra a la esperanza con cuatro finales por delante.

El partido arrancó con polémica. En el minuto dos, el Estepona protestó un penalti no señalado por un empujón sobre Giuliano, y tan solo cinco después, Navarro Quiñonero anuló un gol a Caballero por fuera de juego. El paso de los minutos permitió al Diocesano ingresar en el partido, aunque sin demasiado peligro, ya que la manija del encuentro seguía en manos del Estepona. Volvió a ser Caballero el protagonista superado el minuto 22, pero su cabezazo se marchó desviado tras un gran servicio lateral de Expósito. También probaron suerte Júnior y Lucas desde la larga distancia, ambos sin puntería.

La recta final de la primera parte continuó con el mismo guion, con un Estepona que dominó la contienda con mano dura, exigiendo en defensa al Diocesano de manera permanente. El equipo de Adolfo Senso no logró adueñarse de la pelota de manera continuada en ningún momento, sufriendo incluso para superar la línea divisoria en ciertas fases del choque.

El paso por vestuarios no cambió la dinámica del partido, y solo dos minutos después de la reanudación, dispuso el Estepona de una gran ocasión para hacer el primero. La pelota le llegó en posición franca de remate a Expósito, que no pudo embocar cuando ya se cantaba el gol. Solo alguna arrancada de Rayco, totalmente aislado en punta, amenazó con romper el monopolio ofensivo del Estepona.

La salida de Isuardi le dio más chispa al cuadro local en ataque. Nada más ingresar al terreno de juego, encontró a Júnior con un gran pase al espacio. La intervención providencial de Rubén Sánchez evitó el 1-0. Poco después, Isuardi firmó una jugada individual de mucha categoría, dejando atrás a un puñado de jugadores del Diocesano. Su remate final se topó con la parada de Cordero, que evitó el tanto.

Pese al dominio del Estepona, los pupilos de Adolfo Senso dispusieron de una clara oportunidad para estrenar el marcador. Una buena combinación entre Rayco y Javi Bernal acabó con un disparo a bocajarro del segundo que fue desviado por Razak, que se hizo grande en el mano a mano. La respuesta del Estepona no se hizo esperar y Pina estuvo a punto de embocar en el segundo palo un centro lateral desde la derecha.

Estepona Razak; Fobi, Lolo, Lucas, Expósito; Cano, Verde (Pina, min. 61), Toño Calvo (Rodallega, min. 74); Giuliano (Isuardi, min. 61), Júnior y Caballero (Valdera, min. 74). 0 - 1 Diocesano Cordero; Manu, Rubén Sánchez, Sahuquillo, Rubén del Valle; Javi González (Dani Sales, min. 83), Susmel, Pablo Guerrero (Armenta, min. 92); Isidro (Bote, min. 74), Margallo (Javi Bernal, min. 46) y Rayco (Pliego, min. 74). Árbitro Navarro Quiñonero (Comité murciano). Mostró cartulina amarilla a los jugadores del Diocesano Rubén Sánchez, Isidro y Pablo Guerrero.

Gol 0-1 Dani Sales (min. 87)

Campo Francisco Muñoz Pérez. 2.000 espectadores.

En la recta final de la contienda, el Estepona insistió en la búsqueda del gol de la victoria, pero emergió la figura de Cordero, que se erigió nuevamente en héroe con una fantástica intervención ante un disparo desde fuera del área de Valdera.

A falta de cuatro minutos para la conclusión del encuentro, el Diocesano consiguió hacer saltar la sorpresa. Dani Sales recibió el balón dentro del área, se abrió hueco para disparar y con un lanzamiento raso y cruzado, batió a Razak poniendo a su equipo en ventaja. A punto estuvo Javi Bernal de duplicar la diferencia poco después, pero su vaselina desde la frontal del área aterrizó en el techo de la portería. Con un Estepona deprimido llegó el final de la velada y los tres puntos terminaron volando a Cáceres. El Diocesano se agarra a sus opciones de supervivencia.

«El equipo está trabajando y no se va a entregar» Adolfo Senso Entrenador del Diocesano

El entrenador nacido en Montánchez comenzó su comparecencia ante los medios reconociendo que el inicio del encuentro no fue el deseado: «Fue un partido muy intenso, donde en el primer tiempo no hemos estado bien en ataque, pero hemos desgastado al Estepona», explicó. A propósito del desarrollo del duelo en la segunda mitad, el técnico del Diocesano dijo: «En el segundo tiempo hemos tenido cuatro ocasiones muy claras que no hemos metido, el Estepona ha tenido la iniciativa, pero nuestro portero con sus dos intervenciones nos ha salvado», subrayó.

Adolfo Senso se deshizo en elogios hacia el desempeño colectivo realizado por sus pupilos: «Estoy contento por el trabajo del equipo. Sabemos que la salvación está muy complicada, pero vamos a agotar todas las posibilidades a nuestro alcance. El equipo está trabajando y no se va a entregar», proclamó.

El preparador cerró su comparecencia de prensa poniendo la vista en la próxima cita del Diocesano: «Vamos a ver si el próximo domingo tenemos fortuna para sacar el partido adelante», finalizó.