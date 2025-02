Dani Salas se estrena con el Don Benito

No está siendo, por el momento, el año soñado para Dani Salas; pero el gol de este pasado domingo sirvió para devolverle la sonrisa. No ... solamente a él, también a un Don Benito que con su victoria contra el San Fernando salió de los puestos de descenso.

«Para mí ha sido muy importante porque no he entrado mucho esta temporada y a ver si esto me viene bien para mejorar», reconocía el delantero cántabro mirando también con optimismo al futuro a medio plazo, «sé que queda mucha temporada».

Dani Salas no desaprovechó la ausencia por lesión de Osama y en su segunda titularidad cuajó una buena actuación que se vio premiada además con ese tanto en la primera parte después de dos rechaces en el larguero. «Al final, intento aportar todo en todos los minutos cuando juego y para mí personalmente y mentalmente es muy importante el partido de hoy», expresaba en sala de prensa el delantero que vino en este pasado mercado estival al club rojiblanco procedente del Cayón, equipo con el que anotó seis goles en 35 partidos, 28 como titular.

Sobre la competencia en las posiciones ofensivas, viendo el buen estado de forma de Borja Domingo y Osama, afirma que los tres se llevan muy bien. «Es una competencia sana, todos aportamos y, mientras estemos bien los tres, es muy importante para el equipo», decía el futbolista de 25 años.

Delante tuvieron a un San Fernando al que cree que le pesó el terreno de juego, «el campo es muy pesado, sobre todo para los rivales que juegan el balón». También valoró los buenos números en casa con una sola derrota, tres victorias y dos empates. «En casa estamos sacando los puntos que necesitamos para la permanencia y para más objetivos; si seguimos así, podemos hacer muchas cosas», argumentaba sobre estas cifras insistiendo en la idea de hacerse fuertes en casa. «Nosotros estamos físicamente muy bien para estos partidos sabiendo cómo es nuestro campo y, como los rivales sufren más, tenemos que sacar ventaja de ello».